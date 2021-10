Ford Tourneo Connect (2022) Der VW-Caddy-Ableger kommt vorerst elektrofrei

Hochdachkombis werden wegen ihrer Kombination auf einem flexibel nutzbaren Innenraum und günstigen Preisen geschätzt. Ford hat diesen Trend früh erkannt und bereits in den frühen Nullerjahren eine Pkw-Version seines kleinen Kastenwagens Transit Connect abgeleitet. Nun steht die dritte, rundum modernisierte Generation des Modells, das als Familienfreund den Namen Tourneo Connect trägt, in den Startlöchern. Für Mai 2022 ist die Händler-Premiere der Baureihe, die fortan auf Volkswagens MQB-Plattform basiert – also sozusagen ein Modellbruder des VW Caddy ist, vorgesehen.

Der neue Ford Tourneo Connect ist optional als Siebensitzer erhältlich – und zwar unabhängig davon, ob er über den kurzen (L1) oder langen Radstand (L2) verfügt. Die Sitzplätze der zweiten und dritten Reihe lassen sich, sofern sie ungenutzt bleiben, umklappen oder ausbauen. Auch der Beifahrersitz kann zusammengefaltet werden, womit sich bei der L2-Version bis zu drei Meter lange Gegenstände transportieren lassen. Die maximalen Ladevolumina gibt Ford mit 2.600 (kurzer Radstand) oder 3.100 Litern (langer Radstand) an.

Vier Design-Linien für den Tourneo Connect

Der Tourneo Connect präsentiert ein typisches Hochdachkombi-Design, das die Ford-Designer aber spürbar modernisiert haben. Der achteckige Kühlergrill ist nun etwas zackiger gezeichnet und grenzt direkt an die etwas kompakter dimensionierten LED-Scheinwerfer. Kleine Dreiecksfenster an der A-Säule verbessern die Rundumsicht, während eine seitliche Sicke, die sich im Bereich der Türen verbreitert, das Licht bricht. Wie in dieser Klasse üblich steht die tief nach unten gezogene Heckklappe fast senkrecht; auch die Rückleuchten, die ab der Sport-Ausstattung mit LED-Technik arbeiten, sind vertikal ausgerichtet.

Ford Motor Company Die drei höherwertigen Linien Titanium, Sport und Active (v.l.) auf einem Bild.

Tourneo-Connect-Käuferinnen und -Käufer können aus vier Ausstattungslinien wählen: Trend als Basismodell, Sport, Titanium und Active. Letztere erhält Plastik-Planken an den Radläufen, in denen spezielle 17-Zoll-Felgen rotieren, dunkle Karosserie-Akzente, silberfarbene Unterfahrschutz-Elemente an Front und Heck, einen Wabengrill sowie blaue Interieur-Akzente. Auch die Sport-Variante rollt auf 17-Zöllern; sie verfügt zudem über Dekorstreifen. Eine Nummer kleiner sind die Räder beim Tourneo Connect Titanium ausgeführt. Dafür verfügt dieses Modell über einige Chromakzente.

Hochgradig digital

Egal, für welche Modellvariante sich die Kundinnen und Kunden entscheiden: Über hintere Schiebetüren auf beiden Seiten verfügt der neue Tourneo Connect immer. Hinzu kommt eine Vielzahl an Getränkehaltern, Ablagefächern und Anschlussmöglichkeiten für elektronische Geräte. Handelt es sich bei Letzteren um Smartphones, lassen sich diese mit einem zentralen Touchscreen koppeln, der im Normalfall 8,25 und gegen Aufpreis 10,0 Zoll misst – die passende App gibt's natürlich auch. Wer sich für den größeren Bildschirm entscheidet, erhält automatisch das FordPass-Connect-Modem, mit dem der Tourneo Connect auch unterwegs stets online ist.

Ford Motor Company Der zentrale Touchscreen misst entweder 8,25 oder 10,0 Zoll.

Die digitale Instrumententafel bietet vier verschiedene Ansichten – darunter eine Statusübersicht aller aktiven Fahrer-Assistenzsysteme. Im Höchstfall umfasst das entsprechende Paket 19 Einzelposten. Darunter sind der Anhänger-Rangier-Assistent und die für Automatik-Modelle verfügbare adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrsschild-Erkennung samt Stau-Assistent mit Stop & Go-Funktion und Fahrspur-Pilot besonders erwähnenswert. Automatisiertes Fahren auf Level 2 ist künftig also auch mit dem Ford Tourneo Connect möglich.

Vorerst nur als Benziner und Diesel

Ford wird seinen neuen Hochdachkombi anfangs mit zwei Motoren anbieten. Der 1,5-Liter-Turbobenziner leistet 114 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 220 Newtonmetern. Der Ecoboost-Vierzylinder lässt sich entweder mit einer Sechsgang-Handschaltung oder einer Siebengang-Automatik mit Lenkradwippen und Sportmodus koppeln. Gleiches gilt für den Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel, der seine Abgase per "Twindosing" von Stickoxiden reinigt – allerdings nur in dessen Version mit 122 PS, höchstens 320 Newtonmetern und Frontantrieb. In Verbindung mit Allradantrieb, der erstmals für den Tourneo Connect – und auch nur in der 122-PS-Version – erhältlich ist, oder 102 PS beziehungsweise 280 Newtonmetern gibt es ausschließlich das manuelle Getriebe.

Der neue Ford Tourneo Connect wird an der Seite des Caddy im Volkswagens-Werk in der polnischen Stadt Posen gebaut. Die Preise sind noch nicht bekannt; der Hersteller will sie "rechtzeitig" bekanntgeben. Auch das Thema Elektrifizierung erwähnt Ford bisher mit keiner Silbe.

Umfrage 87 Mal abgestimmt Was halten Sie grundsätzlich von Hochdachkombis? Tolle Autos. Sie bieten viel Platz und Flexibilität bei geringen Preisen. Schlimme Autos. In Blech gepresste Spießigkeit. mehr lesen

Fazit

Auch in seiner dritten Generation stellt der Ford Tourneo Connect den Aspekt Praxisnutzen über alles. Platz für Personen und/oder Gepäck dürfte in Hülle und Fülle vorhanden sein, auch bei den Assistenzsystemen präsentiert sich der Hochdachkombi fortschrittlich. Bei den Antrieben übt er dagegen Zurückhaltung, und zwar nicht nur in Sachen Power: Was eine potenzielle Elektrifizierung der Baureihe angeht, hält sich Ford bislang zumindest noch bedeckt. Die MQB-Basis ist dazu jedoch grundsätzlich in der Lage.