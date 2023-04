Ford Transit Courier Neuer Kompakt-Transporter, auch elektrisch

Ford baut unter dem Nutzfahrzeug-Label Ford-Pro sein komplettes Nutzfahrzeug-Programm um. Mit dem Transit Custom und dessen Pkw-Version Tourneo Custom wurde bereits das klassische Bus-Segment neu besetzt, wobei deren Plattform auch gleich noch den Unterbau zum neuen VW Bus liefert. Ja, der Nachfolger des VW T6 wird ein Schwestermodell zum Ford und läuft wie dieser in der Türkei vom Band.

Puma-Bruder aus Rumänien

Eine Klasse darunter folgte der Rollentausch. Beim Tourneo Connect kommt die Basis von VW in Form des neuen Caddy und dessen MQB-Plattform. Jetzt steht der Nachfolger des noch etwas kleineren Transit Courier an. Der baute bislang auf den Plattformen von Ford Fiesta oder B-Max auf. Beide Modelle wurden allerdings Streichopfer. Entsprechend dürfte die vierte Generation des Transit Courier auf den Unterbau des neuen Ford Puma umziehen, der ab 2024 in Rumänien gefertigt wird. Damit ist klar, dass der neue Transit Courier in Varianten mit klassischem Verbrenner (Diesel und Benziner), aber auch als reine E-Version zu haben sein wird.

Mit einem ersten Teaser-Video liefert Ford kurz vor der offiziellen Premiere des Transit Courier am 6. April 2023 einen ersten Blick auf den kleinsten Van des Unternehmens. Als Modell mit Nutzfahrzeug-Fokus präsentiert sich der Transit Courier im Heckbereich extrem kastig. Klar, hier soll möglichst viel Ladung Platz finden. Die aktuelle Modellvariante schafft rund 2,3 Kubikmeter oder 595 Kilogramm Nutzlast. Darüber hinaus gilt eine bestuhlte Pkw-Version als gesetzt. Die flach liegende Motorhaube wird vorn von querformatigen LED-Leuchten und einem durchgehenden LED-Lichtband begrenzt. Die Gürtellinie ist hoch angesetzt.

In den Handel dürfte der neue Ford Transit Courier ab 2024 kommen.

Fazit

Ford baut sein Transporter-Angebot nach unten aus. Die vierte Generation des Transit Courier baut auf der Puma-Plattform auf und kommt 2024 als Verbrenner und reine Elektroversion auf den Markt.