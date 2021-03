Ford Transit Custom Als Hybrid und E-Version aus der Türkei

Ford hat bestätigt, dass auch die nächste Generation der Ford Transit Custom-Baureihe ein vollelektrisches Modell umfassen wird, zusätzlich zu Plug-in-Hybrid-, Mild-Hybrid- und konventionell angetriebenen Varianten. Das neue Custom-Sortiment, zu dem der Ford Transit Custom-Kastenwagen und der Ford Tourneo Custom-Personentransporter gehören, geht im ersten Halbjahr 2023 in Produktion.

Ford baut auch VW Bus

Beide Modelle werden dann auch in der neuen vollelektrischen Variante vom Band laufen. Alle Versionen der nächsten Ford Transit Custom-Generation fertigt Ford Otosan, das Joint Venture von Ford in der Türkei, am Standort in Kocaeli. Als Teil der Allianz zwischen Ford und Volkswagen wird auch die nächste Generation des 1-Tonnen-Nutzfahrzeugs von Volkswagen in Kocaeli gebaut. Gemeint ist damit der VW Bus als Nutzfahrzeugvariante für Handwerker und Gewerbetreibende, der auf der Plattform des VW T6 parallel zum VW T7 und dem kommenden ID. Buzz im Programm bleibt.

Die Kooperation zielt unter anderem auf Skalierungseffekte, die die Partner durch gemeinsame Fahrzeugplattformen erreichen. Zudem können beide Unternehmen so gemeinsam mehr Technologien schneller auf den Markt bringen.

Das Montagewerk von Ford Otosan im türkischen Kocaeli wurde im Jahr 2001 eröffnet. Seit 2004 produziert das Joint Venture dort die Ford Transit Custom-Baureihe und den Transit Zwei-Tonner. Das Ford Otosan-Montagewerk Yeniköy (ebenfalls in Kocaeli) fertigt die Ford Transit Courier-Serie.

Fazit

Ford treibt die Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeugflotte voran und kündigt den nächsten Transit Custom sowie den Tourneo Custom auch als reine Elektrovariante an. Gebaut wird die nächste Transportergeneration in der Türkei. Auch den neuen T6 von VW fertigt Ford an diesem Standort.