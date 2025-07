Foton 3 und 4: Sieht aus wie ein Ami-Pick-up, ist aber Chinese

Zwei neue Pick-ups mit Dieselmotor kommen aus China zu uns. Die Marke Foton rollt zwei Lademeister mit Doppelkabine an den Start. Die schlichten Modellnamen: Foton 3 und 4. Vertrieb und Service in Deutschland erfolgen über das Netz des Importeurs Indimo mit rund 220 Standorten.

Der Nutzfahrzeughersteller Foton mit Sitz in der chinesischen Hauptstadt Peking stellt Lkw und Transporter her. Als Joint-Venture-Partner von Daimler Truck produziert das Unternehmen auch Lastwagen unter der Marke Auman. 2015 versuchte sich Foton im Geschäft mit SUV unter der wiederbelebten Marke Borgward. Nach geringen Verkaufszahlen musste diese Tochterfirma 2021 Insolvenz anmelden.

Foton 3 im Amarok- und Ranger-Format

Zurück zu den Pick-ups, die Foton in Europa etablieren will: Mit einer Länge von 5,34 Meter fährt der Foton 3 in der Klasse um VW Amarok und Ford Ranger (siehe Video) vor. Hinter dem mächtigen Marken-Schriftzug an der Front arbeitet ein zwei Liter großer Vierzylinder-Dieselmotor mit 119 kW / 162 PS, der bis zu 390 Nm Drehmoment entwickelt. Eine Achtstufen-Wandlerautomatik ist serienmäßig an Bord. Die Ladefläche ist 1,58 Meter lang und 1,52 Meter breit. Im Vergleich zu den genannten Wettbewerbern, aber auch zum Isuzu D-Max mit Doppelkabine und Allradantrieb, ist der Foton 3 ein Sonderangebot: Inklusive einer Neuwagengarantie für drei Jahre ohne Kilometerbegrenzung kostet der Chinese 35.995 Euro.