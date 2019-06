Gordon Murray Design F1-Nachfolger kommt als T.50

Design-Legende Gordon Murray will wieder einen Supersportwagen bauen. Der T.50 getaufte Sportwagen soll unter dem Label IGM laufen und sich stark am ebenfalls von Murray gezeichneten McLaren F1 anlehnen.

Seit 50 Jahren zeichnet Gordon Murray Autos. Eine entsprechende Feierlichkeit nutzte der Stardesigner im November 2017 um sein jüngstes Projekt anzukündigen – einen neuen Sportwagen, der bislang unter dem Kürzel T.50 geführt wird. Der soll Anfang 2022 an den Start gehen und in einer Auflage von nur 100 Exemplaren gefertigt werden. Als Preis werden rund 2,25 Millionen Euro genannt, plus Steuern versteht sich.

Gordon Murray Design Gordon Murray will unter dem Label IGM wieder Sportwagen bauen.

Der neue Sportwagen T.50 soll unter dem neu gegründeten Label IGM antreten und sich von der Konstruktions-Philosophie stark am legendären McLaren F1 anlehnen, den Murray ebenfalls gezeichnet hatte. Das Label IGM leitet sich von Murrays erstem Rennwagen – einem T1 IGM Ford Special – ab, mit dem er 1967/1968 in Südafrika an verschiedenen Rennveranstaltungen teilgenommen hatte.

Fahrspaß im Fokus

Das neue Sportwagenmodell soll sich auf Leichtbau und Fahrspaß fokussieren. Das Monocoque wird aus Kohlefaserlaminat gefertigt und soll zu einem Gewicht von nur 980 Kilogramm beitragen. Es bleibt beim Mittelmotorkonzept und reinem Hinterradantrieb. Als Antriebsquelle dient ein von Cosworth gefertigter V12-Saugmotor mit 3,9 Liter Hubraum, der so hoch drehen soll, wie noch kein Motor in einem Serienauto. Genannt werden 12.100/min. Die Leistung soll bei 650 PS und 450 Nm liegen. Bei Vollgas soll der Ram-Air-Effekt durch den Staudruck in der Dachhutze die Leistung gar auf 700 PS anschwellen lassen. Murray zielt dabei nicht auf eine möglichst hohe Höchstgeschwindigkeit oder Rekorde bei den Beschleunigungswerten – vielmehr zählt nur maximale Fahrdynamik auf der Straße, denn Rennableitungen den T.50 sind nicht geplant. Dazu adaptiert Murray im T.50 auch die Sitzkonfiguration aus dem McLaren F1 – der Fahrer sitzt mittig im Cockpit, die beiden Passagiere flankieren ihn. Und sogar einen kleinen Kofferraum soll es geben. Auch beim Türkonzept greift Murray auf die nach vorne oben öffnenden Portale des McLaren F1 zurück.

T.50 kommt als „Staubsauger“-Auto

Für die Gangwechsel spannt Murray eine manuelle Sechsgang-Schaltbox von Xtrac ein. Verzögert wird mit Karbon-Keramik-Bremsen. Auch in Sachen Aerodynamik verspricht Murray revolutionäre Ansätze und nennt dabei das Stichwort „Fan Car“-Technologie. Damit bezieht er sich auf ein System, wie es Murray bereits 1978 bei Brabham BT46B in der Formel 1 eingesetzt hat. Ventilatoren saugten die Luft vom Unterboden ab und bliesen sie nach hinten aus – so entstand ein Unterdruck unter dem Fahrzeug, was für satten Abtrieb sorgte. Entsprechend kommt die Karosserie ohne zusätzliche Spoiler aus. Der T.50 trägt ein „klares Design“, wie es Murray ausdrückt. Im T.50 soll der Ventilator mit einem Durchmesser von 40 Zentimeter antreten. Getestet wird die Aerodynamik als rollendes Chassis des T.50 im Windkanal eines Formel 1-Teams, das Murray als Partner gewinnen konnte.

Der T.50 soll aber auch ein kleiner Sportwagen werden. Mit einer Länge von 4,38 Meter und einer Breite von nur 1,85 Meter unterbietet er beispielsweise einen Porsche 911 deutlich.

Gebaut wird der T.50 bei Gordon Murray Automotive am Standort Surrey in Großbritannien. Auch die wichtigsten Komponenten – darunter Motor, Chassis und Karosserie – sollen von Zulieferen aus Großbritannien kommen. Der T.50 soll ein echter Brite werden.