Honda Prelude: Verschärfte Hybrid-Versionen denkbar

Mit dem Prelude bringt der japanische Autobauer Honda ein sportliches Coupé auf Basis des Civic zurück. In den USA startet der Zweitürer noch Ende 2025, Europa bekommt den neuen Prelude dann 2026. Beim Antrieb setzt der 2+2-Sitzer auf einen seriellen Hybridantrieb, der einen Zweiliter-Benziner mit 143 PS und 186 Nm mit einem 184 PS und 315 Nm starken E-Motor kombiniert. Das Antriebsmoment fließt über ein CVT-Getriebe mit simulierten acht Fahrstufen auf die Vorderräder. Über Lenkradpaddel kann der Fahrer aktiv in die Gangwahl eingreifen. Der komplette Antrieb ist aus dem Honda Civic bekannt.

Mehr Leistung für den Zweitürer

Klingt alles sehr effizient, aber nicht unbedingt sportlich. Wer im Sportwagen Prelude auf mehr Dynamik schielt, muss sich vermutlich noch etwas gedulden. Das japanische Online-Portal Goo-net will aus Unternehmenskreisen erfahren haben, dass Honda bereits an leistungsstärkeren Varianten des Hybridantriebs arbeitet. Die könnten dann als Type S und als Type R kommen; der Type S bereits ein Jahr nach dem Marktstart des Prelude in 2026. Ein weiteres Jahr darauf, also 2027, wäre die Zeit dann reif für einen Prelude Type R.