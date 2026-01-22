Hyundai i10 eingestellt: Der nächste Kleinwagen verschwindet

Wer auf dem deutschen Markt nach einem Kleinwagen sucht, wird mit einem immer weiter ausgedünnten Angebot konfrontiert. Zum Jahreswechsel 2025/2026 hat der koreanische Autobauer den i10 aus dem Portfolio gestrichen. Der Konfigurator auf der Hyundai-Website läuft bereits ins Leere. Über den Handel sind nur noch Restbestände des Kleinwagens zu haben.

Nur noch Restbestände Die Produktion des i10 für den europäischen Markt im türkischen Hyundai-Werk in Izmit wurde bereits im November 2025 eingestellt. Die hier frei werdenden Produktionskapazitäten sollen künftig der Elektroautoproduktion zugeschlagen werden.

Der fünftürige Kleinwagen i10 wurde zuletzt 2024 modellgepflegt. Angeboten wurde er ab da mit drei Benzinmotoren mit 63, 79 und 90 PS. Der Grundpreis für den i10 lag bei 16.990 Euro, die Top-Variante kostete ab 22.190 Euro. Bei unseren Nachbarn in Österreich ist der i10 aktuell zum Aktionspreis ab 12.990 Euro (inkl. bestimmter Auflagen) zu haben. Hyundai Frankreich bietet den i10 hingegen erst ab 20.550 Euro an.

Hyundai setzt auf Elektro, Inster als Alternative Das Produktionsende des i10 in der Türkei stehe im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, bis 2035 in Europa ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge anzubieten, erklärt ein Hyundai-Sprecher auf Anfrage. Zudem erfolgte die Entscheidung auf Basis der kontinuierlichen Bewertung des globalen Produktportfolios von Hyundai, regulatorischer Entwicklungen und sich wandelnder Markttrends. Hyundai passt sich im Zuge der Branchenentwicklung den neuen Trends an, setzt auf einen kundenorientierten Ansatz und baut seine Elektrifizierungsstrategie weiter aus. Ein direkter Nachfolger für den i10 ist aktuell nicht in Sicht. Hyundai verweist als Alternative auf den Elektro-Kleinwagen Inster. Der ist allerdings erst ab 23.900 Euro zu haben.