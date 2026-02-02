Hyundai i30 Modellpflege: Mehr Bumms für den Kompakten

Für die Saison 2026 hat der koreanische Autobauer Hyundai die 2017 eingeführte, dritte Modellgeneration des Kompakt-Modells i30 nochmals überarbeitet. Kunden erwarten dezente Detail- und Ausstattungs-Updates, eine neue Angebotsstruktur sowie leistungsstärkere Motoren.

Mehr PS für beide Benziner Zum Modelljahr 2026 legt der Basisbenziner 1.0 T-GDI von bislang 100 auf nun 115 PS zu. Das maximale Drehmoment des Turbo-Dreizylinders bleibt allerdings mit 172 Nm unverändert. Die Kraftübertragung auf die Vorderräder übernimmt weiter das bekannte manuelle Sechsgang-Getriebe. Mit der Mehrleistung schafft der i30 den Basis-Sprint nun in 11,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 185 km/h erreicht.

Neu ins Angebot rutscht der 1.6 T-GDI, der den bisher verbauten 1.5 T-GDI ersetzt. Das neue Toptriebwerk leistet aus jetzt 1,6 Liter Hubraum 150 PS und stellt 250 Nm bereit. Geschaltet wird ausschließlich per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Die Spurtzeit sinkt auf 8,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit legt auf 206 km/h zu. Der alte Benziner leistete 140 PS und 253 Nm und war alternativ zum 7-Gang-DSG auch mit einer manuellen Sechsgang-Schaltung zu haben.

Neue Ausstattungen Im neu sortierten Ausstattungsangebot ersetzt die neue Linie Trend die bisherige Variante Advantage. In der Trend-Variante gehört ein automatisch abblendender Innenspiegel ebenso zum Serienumfang wie ein kamerabasierter Aufmerksamkeitsassistent. Gegen einen Aufpreis von 1.200 Euro kann die Ausstattungsvariante Trend um das Plus-Paket mit unter anderem der navigationsbasierten Geschwindigkeitsregelanlage, dem Autobahnassistent 1.5, dem Querverkehrsassistenten sowie dem Totwinkelwarner ergänzt werden.

Wie schon aus vielen anderen Modellen bekannt, führt Hyundai im Modelljahr 26 auch beim i30 die zweistufige N Line-Struktur mit den Versionen N Line und N Line X ein. Die N Line ist serienmäßig mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen ausgestattet, während die N Line X mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen geliefert wird und zusätzlich mit einer Sitzpolsterung in Stoff-Leder-Kombination, Fahrersitz mit Memory-Funktion sowie einem Knieairbag ab Werk aufwartet. N Line-Ausstattungen können nur mit dem 150-PS-Benziner kombiniert werden.

Marktstart und Preise

Die Preise für den aufgefrischten Hyundai i30 starten für den Fünftürer ab 28.650 Euro und damit rund 1.000 Euro höher als bisher. Der entsprechende Kombi ist ab 29.650 Euro zu haben. Der neue Top-Benziner startet ab 33.150 Euro als Fünftürer und ab 34.150 Euro als Kombi. Bestellbar sind die neuen Versionen ab sofort.