Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Hyundai RN22e Das ist der Ioniq 6 N

Hyundai hat auf dem N-Day die Zukunft der Performance-Linie präsentiert. Neben einem Wasserstoff-Retro-Sport-Coupé, das wohl kaum in Serie gehen wird, zeigten die Koreaner auch den RN22e. Das Modell hingegen nimmt den Ioniq 6 in der N-Version vorweg.

Beide Studien sind nach Diktion von Hyundai "Rolling Labs", also rollende Labore. Doch die Studie RN22e baut nicht nur auf der gleichen Plattform E-GMP wie der Ioniq 6 auf, sie behält auch weitgehend das Karosserielayout bei. So verfügt die Studie über eine neu gestaltete Front mit großen Luftschlitzen sowie verkleinerte Scheinwerfereinheiten. Auch die Fronthaube ist aerodynamisch optimiert. Der Frontsplitter ist farblich abgesetzt – ebenso an der Seite sind die ausgeprägten Schweller entsprechend rot akzentuiert. Das Heck wird von einem riesigen Spoiler beschirmt, darunter zeigt sich Serien-Heck mit einer diffusorhaften Schürze.

Ioniq 6 N-Studie mit Allrad und Torque-Vectoring

Der RN22e aka Ioniq 6 wurde auf Querdynamik getrimmt. So erhält die Studie das von Hyundai bekannte e-LSD, ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial. Darüber hinaus ist ein Torque Vectoring-System an Bord. Über verschiedenen Fahrmodi kann der Fahrer oder die Fahrerin individuell das Drehmoment auf die Vorder- und die Hinterachse verteilen – entsprechend kommt das Conceptcar mit Allrad daher. Fahrzeug-Elemente aus dem 3-D-Drucker sollen das Gewicht des Modells reduzieren und die Steifigkeit erhöhen. Auch wurde Wert auf Kühlung und die Standfestigkeit der Bremsen gelegt. Um den recht schweren Ioniq 6 auch adäquat einzufangen, verbaut Hyundai Vierkolben-Monoblock-Bremssättel und 400-mm-Bremsscheiben.

Den rennsporttauglichen Sound steuert ein N Sound+-System aus Innen- und Außenlautsprechern bei, dazu liefert "N-E-Shift" ein Vibrations- und Schaltgefühl. Der RN22e misst 4.915 mm in der Länge, 2.023 mm der Breite und ist 1.479 mm hoch. Der Radstand beträgt 2.950 mm. Zum Vergleich hier die Abmessungen der Ioniq 6.

Hyundai Ioniq 6 - Abmessungen Hyundai Ioniq 6 Länge 4.855 mm Breite 1.880 mm Höhe 1.495 mm Radstand 2.995 mm Überhang vorne 850 mm Überhang hinten 1.055 mm

In Sachen Leistung orientiert sich der Ioniq 6 bzw. die Studie RN22e am Kia EV6 GT. 430 kW oder 585 PS stehen dem Allradmodell zu Buche, dazu gesellen sich 740 Nm Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt über 250 km/h. Die Batteriekapazität beträgt 77,4 kWh. Das Modell verfügt über 400 Volt- und 800-Volt-Schnelllade-Technik. In unter 18 Minuten ist der Akku von zehn auf 80 Prozent gefüllt.

Umfrage 1852 Mal abgestimmt Passt die N-Linie zu den Ioniq-Elektroautos? Ja, passt super! Nein, passt nicht zu EVs mehr lesen

Fazit

Auf dem N-Day präsentiert Hyundai die Zukunft der N-Linie, ohne die Tradition, sofern man da schon von Tradition sprechen darf – zu verleugnen. Klar ist nun, das N-Label findet sich auch auf den Ioniq-Modellen 5 und 6 wieder.