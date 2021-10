Hyundai Staria Kinder Schulbus für die halbe Klasse

Hyundai bietet den den neuen Kleinbus Staria in Korea auch als Schüler-Shuttle mit bis zu 15 Plätzen an. Passend nennt sich der Schulbus Hyundai Staria Kinder.

Mit dem Staria meldet sich Hyundai auf den Markt der flexiblen Kleinbusse zurück. Der Nachfolger des H-1 kommt modern daher und zeigt sich breit aufgestellt. Das Portfolio der Koreaner umfasst den Staria als schicken Personentransporter und als schluckfreudiges Nutzfahrzeug Staria Load.

Zwei Varianten zu haben

In Korea beschreitet der neue Staria jetzt einen weiteren Karriereweg. Als Staria Kinder – ja, der heißt tatsächlich so – tritt er in den Schuldienst ein. Der Staria Kinder ist als Schüler-Shuttle konzipiert und kann je nach Bestuhlung zwischen elf und 15 ABC-Schützen transportieren. Damit alle sicher sitzen, ist jeder Platz mit einem höhenverstellbaren Gurt ausgerüstet. Zudem ist die Kinder-Version mit allen verfügbaren Sicherheitssystemen ausgerüstet.

Hyundai Ein Schulbus muss gelb sein.

Und natürlich hüllt sich der Staria Kinder in eine klassische Schulbus-Farbe – Gelb. Dazu kommen noch Warnleuchten in Dachbalken über der Front- und der Heckscheibe. Eine weitere Warnleuchte auf der Fahrerseite sichert ein- und aussteigende Schüler auf der Fahrbahnseite. Optional gibt es auch noch eine absenkbare Einstiegsplattform.

Nur mit V6-Motor

Zu haben ist der Hyundai Staria Kinder in Korea ausschließlich mit dem 3,5-Liter-V6-Verbrenner, der auf den Betrieb mit LPG ausgelegt ist. Das rund 240 PS starke Aggregat schaufelt sein Antriebsmoment über eine Achtgangautomatik auf die Vorderräder. Als Grundpreis für den Hyundai Staria Kinder nennen die Koreaner umgerechnet rund 25.100 Euro für den Elfsitzer und ab rund 27.000 Euro für den Kinder mit 15 Plätzen.

Fazit

In Südkorea macht der neue Hyundai-Bus Staria jetzt auch Karriere als Schüler-Shuttle. Passenderweise heißt diese Variante Staria Kinder.