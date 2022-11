Jaguar Alpine Rally Edition F-Pace SVR und F-Type R in Mattweiß

Irgendwo in der Firmenhistorie findet sich immer ein Aufhänger für ein neues Sondermodell. Jaguar ist beim Stöbern auf einen XK120 gestoßen, der vor 70 Jahren die Alpine Rally gewonnen hat. Zu Ehren des Siegers von 1948 legen die Briten jetzt die Sonderserie Alpine Rally Edition auf. Zu haben sind unter diesem Label speziell kuratierte F-Pace SVR und F-Type R – letzterer als Coupé und Cabrio.

Exklusiver Mattlack

Alle Versionen treten einheitlich in einer exklusiven mattweißen Sonderlackierung an, die sich mit ihrem Farbton an den oben erwähnten XK120 anlehnt. Für einen perfekten Kontrast zum seidenmatten Cremeweiß sorgen die schwarz glänzenden Designakzente des Black Packs. Beleuchtete Einstiegsleisten mit "Alpine Rally Edition"-Schriftzug komplettieren die einzigartige Optik.

Der F-Pace punktet zudem mit diamantgedrehten 22-Zöllern im Zehnspeichen-Design in Satin Technical Grey. Zur Ausstattung zählen unter anderem das Panoramaschiebedach, die konfigurierbare Ambiente-Beleuchtung sowie das Head-up-Display. Die F-Type-Modelle stellt Jaguar auf 20 Zoll große Räder, die ebenfalls im Zehnspeichen-Design in Satin Technical Grey antreten. Ein Dachhimmel in dunklem Leder, Schaltwippen in Aluminium und 12-fach elektrisch verstellbare Sitze sind ebenso Teil des Serienumfangs wie das Meridian-Surround-Soundsystem.

Die Alpine Rally Edition ist streng limitiert. Für den deutschen Markt hat Jaguar insgesamt nur zwanzig Fahrzeuge reserviert: 14 F-Pace SVR, drei F-Type Coupé und drei F-Type Cabrio. Der Preis für den Jaguar F-Pace SVR Alpine Rally Edition liegt in Deutschland bei 140.719 Euro. Die Jaguar F-Type R Alpine Rally Edition startet als Coupé bei 166.450 Euro, für das Cabrio werden 171.344 Euro verlangt. Die Auslieferung ist für den Frühsommer 2023 geplant.

Fazit

Jaguar bringt den F-Pace SVR und den F-Type R als Alpine Rally Edition. Die besticht vor allem durch eine matte cremeweiße Lackierung und Sonderräder.