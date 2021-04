Jaguar F-Type R-Dynamic Black Sondermodelle mit schwarzen Akzenten

Der britische Sportwagenbauer Jaguar schickt den F-Type als Coupé und Cabrio als Sondermodell R-Dynamic Black ins Rennen um die Publikumsgunst. Technisch ändert sich gegenüber der Serie nichts, dafür wird bei Optik und Ausstattung nachgelegt.

Um das Black im Namen zu rechtfertigen, sind die Editionsmodelle mit einem Black Pack ausgerüstet. Das bringt unter anderem 20-Zoll-Felgen in hochglänzend Schwarz sowie weitere hochglanzschwarz lackierte Anbauteile an die Karosserie des Zweitürers. Die kann exklusiv in den Metallic-Farben Santorini Black, Eiger Grey und Firenze Red lackiert werden.

Leder mit Sondernähten

Jaguar Die Sondermodelle tragen einen veredelten Innenraum.

Im Interieur können sich Kunden über 12-fach verstellbare Performance-Sitze freuen, die wahlweise in dunklem Windsor-Leder mit Kontrastnähten in Light Oyster oder in Mars Red mit rotem Nähten ausgeführt werden. Das Muster der Ziernähte der Sitze und Türtafeln sowie der mit Velours bezogenen Instrumenteneinheit erinnert an das Heritage Monogramm, das zum Jubiläum des E-Type erdacht wurde. Das Monogramm-Motiv taucht eingeprägt auch in der mit Velours bezogenen Einfassung des Fahrer-Displays auf. Weitere Veredelungen umfassen Lenkradschaltwippen aus satiniertem Aluminium, einen Dachhimmel in Premium-Velours in Ebony (Cabriolet nur A-Säule) und beleuchtete Einstiegsleisten mit Jaguar-Schriftzug.

Mit allen Motoren kombinierbar

Zu haben sind die R-Dynamic Black-Sondermodelle mit alle Motoren vom Vierzylinder mit 300 PS bis hin zum Fünfliter-V8-Kompressor mit 450 PS und Hinterrad- oder Allradantrieb sowie Achtgang-Automatikgetriebe.

Die Jaguar F-Type R-Dynamic Black Sonderedition startet bei 76.000 Euro für das Coupé und 82.750 Euro für das Cabriolet. Der Einstiegspreis für den Serien F-Type liegt bei 64.250 Euro.

Fazit

Jaguar legt vom F-Type erneut ein Sondermodell auf. Die Jaguar F-Type R-Dynamic Black Sonderedition setzt auf schwarze Karosserieakzente, schwarze Felgen und eine erweiterte Ausstattung. Der Aufpreis mit fast 12.000 Euro fällt beachtlich aus.