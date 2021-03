Jeep Wrangler 1941 Briten erhalten ein Jubiläums-Sondermodell

Jeep zelebriert in diesem Jahr den 80. Geburtstag des Willys MB. Der britische Ableger beteiligt sich an den Feierlichkeiten – mit dem Wrangler-Sondermodell 1941.

1941, also vor genau 80 Jahren, begann die Geschichte des Willys MB, der als Urahn des Wrangler und Keimzelle der Marke Jeep gilt. In ihrer Heimat feiert die Stellantis-Tochter das Jubiläum auf vielfältige Weise. Einerseits mit dem V8-befeuerten Wrangler Rubicon 392, dem bisher stärksten Serien-Wrangler überhaupt. Andererseits mit der Sondermodell-Reihe "80th Anniversary Edition", die über alle in den USA erhältlichen Jeep-Baureihen ausgerollt wurde und auch in (Kontinental-)Europa erhältlich ist.

Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd 1941: In diesem Jahr trat der Willys MB ins US-Militär ein.

Ob die britische Jeep-Dependance die Jubiläums-Sonderserie grundsätzlich nicht erhält (bisher fehlt sie im dortigen Angebot) oder der Marken-Ableger des Vereinigten Königreiches aus guter alter Tradition sein eigenes Ding macht, ist unbekannt. Jedenfalls legen sie auf der Insel ihr eigenes Sondermodell auf: den Wrangler 1941. Die Modellbezeichnung spielt auf das Jahr an, in dem der Willys MB seinen Dienst beim US-Militär antrat – als weltweit erstes 4x4-Fahrzeug. Und die Änderungen zielen vor allem darauf ab, die Offroad-Fähigkeiten und Robustheit des Jeep Wranglers zu optimieren.

Noch geländegängiger als ohnehin schon

Das Sondermodell basiert auf der Rubicon-Version und erhält einige Teile aus Jeeps Performance-Parts-Katalog. Allen voran das Gelände-Fahrwerk mit Fox-Stoßdämpfern und Höherlegungs-Kit, das die Karosserie um weitere fünf Zentimeter vom Untergrund entfernt. Für das Wrangler-Heck gibt es einen stabileren Unterfahrschutz, und die Kotflügel zeigen sich nun nicht nur verbreitert, sondern auch um je einen Spritzschutz ergänzt.

Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd Innen kommt der Jeep Wrangler 1941 weitgehend unverändert daher.

Bei den äußeren optischen Eigenheiten belässt es Jeep UK beim 1941-Schriftzug für die Motorhaube und einem schwarzen Tankdeckel. Innen gibt es mit schwarzen Einstiegsleisten und besonders belastbaren Allwetter-Fußmatten ebenfalls eher praktische als besonders schöne Accessoires. In die letzte Kategorie gehört allein der Dachhimmel für das Wrangler-Hardtop.

Nur mit Dieselmotor erhältlich

Der Jeep Wrangler 1941 ist ausschließlich als Viertürer in Kombination mit dem 2,2-Liter-Multijet-Dieselmotor erhältlich. Dieser bleibt unangetastet, leistet also unverändert 200 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmetern. Jeep wird in Großbritannien nur maximal 41 Exemplare des Sondermodells verkaufen, das ausschließlich in den vier Farben Brilliant Black, Granite Crystal, Firecracker Red und Billet Silver erhältlich ist. Der Preis beträgt mindestens 58.050 Pfund, also umgerechnet etwa 67.000 Euro. Zum Vergleich: Der Basispreis für einen viertürigen Diesel-Wrangler liegt bei 50.650 Pfund (knapp 58.600 Euro).

Fazit

Jeep UK legt eine eigene Wrangler-Sonderserie zum 80-Jahres-Jubiläum auf. Die technischen und optischen Maßnahmen allein rechtfertigen den saftigen Aufpreis zum Standard-Modell sicher nicht. Eher schon die strenge Limitierung auf 41 Autos, die – neben dem Beinamen – ebenfalls das Gründungsjahr des Willys MB aufgreift.