Kia K4: Koreanische Verbrenner-Wette in der Kompaktklasse

Kia setzt auf breiter Front auf Elektroantriebstechnik. Dabei fällt der Verbrenner allerdings nicht hinten über, denn Kia weiß, dass noch nicht alle Kunden für Elektroautos bereit sind. Um die abzuholen, bringen die Koreaner in der Kompaktklasse Anfang 2026 den neuen K4, der ausschließlich mit konventionellen Verbrennerantrieben – teilweise mild hybridisiert – bestückt ist. Der neue K4, der auf anderen Märkten bereits eingeführt wurde, löst dabei den Ceed ab.

Dynamischer Kombi-Steilheck-Mix Das Schrägheckmodell für Europa misst 4,44 Meter in der Länge, ist 1,85 Meter breit und 1,44 Meter hoch. Der Radstand streckt sich auf 2.720 Millimeter. Die sportlich geschnittene Silhouette siedelt sich irgendwo zwischen klassischem Kompakten und Kombi an. An den vorderen Türen trägt der K4 klassische Bügeltürgriffe, an den hinteren Portalen versteckt er die Griffe in der Fensterstrebe. Die Front mit den T-förmigen LED-Leuchten nimmt klare Anleihen an den Elektromodellen der Marke. Hinzu kommt ein echter Kühlergrill im typischen Kia-Zuschnitt. Im unteren Teil der Schürze öffnen sich ein weiteres Kühlermaul sowie flankierend Kühlluftschächte für die Bremsanlage. Die Heckansicht offenbart eine weit abfallende Dachlinie, die in einen großen Dachkantenspoiler übergeht. Die Scheibe darunter fällt eher schmal aus. Unterhalb der markanten Abrisskante spannt sich ein LED-Leuchtenband, das seitlich senkrecht abfällt, über die Heckklappe. Das Untergeschoss wird von angedeuteten Entlüftungsschächten, einem Diffusor sowie dem Kennzeichenfeld geprägt. Akzente setzen unter anderem hochglanzschwarze Verkleidungen an Radläufen, Seitenschwellern und Außenspiegeln. In die Radläufe packt Kia 17- oder 18-Zoll große Leichtmetallfelgen.

Der Laderaum schluckt je nach Antriebsvariante 328 (Mildhybrid) oder 438 Liter (Benziner) Gepäck. Wird die Rückbanklehne umgelegt, so steigt das Ladevolumen auf 1.107 respektive 1.217 Liter.

Bildschirmlandschaft im Cockpit Die horizontal gegliederte Cockpitlandschaft des Kia K4 setzt auf die übliche Bildschirmlandschaft. Das Panoramadisplay kombiniert die beiden jeweils 12,3 Zoll großen Bildschirme des digitalen Kombiinstruments und des Navigationssystems sowie einen 5,3 Zoll großen Touchscreen zur Steuerung der Klimatisierungsfunktionen. Natürlich bietet die neueste Generation des Kia-Infotainmentsystems serienmäßig zahlreiche Online-Dienste. Ein KI-Assistent unterstützt die Sprachsteuerung. Smartphones lassen sich drahtlos per Apple Carplay und Android Auto einbinden. Karten- und Software-Updates können "Over-the-Air" (OTA) durchgeführt werden.

Für Audiogenuss an Bord sorgt ein Harman-Kardon-Soundsystem, Zugang gewährt ein smartes Schlüsselsystem. Komfort garantieren beheizte und belüftete Vordersitze, die mit schwarzem Kunstleder überzogen sind.

Mit an Bord ist auch eine breite Palette an Assistenzsystemen. Dazu gehören unter anderem Totwinkelwarner mit Lenk- und Bremseingriff, Querverkehrswarnung hinten, adaptiver Tempomat mit Autobahnassistent, Frontkollisionswarner, Notbremsassistent und 360-Grad-Überwachung.

Drei Benziner und ein Mildhybrid Auf der Antriebsseite setzt der neue K4 ausschließlich auf Verbrenner, die mit Benzin befeuert werden und die Vorderräder antreiben. Basistriebwerk ist ein Einliter-Turbodreizylinder mit 115 PS. Hier werden die sechs Gänge manuell sortiert. Zweiter Benziner ist ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner, der in den Leistungsstufen 150 und 180 PS zu haben ist. Hier, wie auch beim folgenden Mildhybrid, wird per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe geschaltet. Als einziger elektrifizierter Antrieb fungiert das per 48-Volt-System aufgerüstete Basistriebwerk 1.0 T-GDI, das es aber auch mit Hybridisierung bei 115 PS belässt.