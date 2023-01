Lada Niva Legend Van Pick-up Niva als Nutzfahrzeug

Lada bringt eine Lkw-Variante des Niva in zwei Versionen. Von der offenen Pritsche bis zum Kühlkoffer reicht das Angebot.

Seit Juni 2022 hat Lada die Produktion des Niva wieder aufgenommen, wenn auch mit stark reduzierter technischer Ausstattung. Zum Jahresbeginn 2023 hat der Hersteller nun den Niva Legend Van (LCV) vorgestellt, bei dem es sich allerdings um keinen "Van" im klassischen Sinne, sondern um einen Pick-up auf Basis des Niva handelt. Einen solchen Pick-up hat Lada unter der Typnummer WAS 2329 bereits länger im Angebot, nun soll mit den neuen Aufbauten eine breitere Kundenschicht angesprochen werden.

Der als Niva LCV verkaufte Kleinlaster kommt in zwei Varianten mit Zwei- oder Viersitzer-Kabine, wobei man angesichts der Platzverhältnisse im Fahrzeug bei der langen Kabine eher von hinteren Notsitzen sprechen kann. Je nach Kabinenversion sind die Ladeaufbauten unterschiedlich lang, denn das Fahrzeug selbst steht immer auf demselben Radstand. Die Gesamtlänge liegt bei kompakten 4,44 Metern, 20 Zentimeter mehr als beim Standard-Niva mit langem Radstand und fünf Türen.

Der Niva LCV ist 4,4 Meter lang

Als Antrieb kommt der reguläre 1,7-Liter-Benziner unter die Haube, der 83 PS leistet und mit dem ebenfalls aus dem normalen Niva bekannten Fünfgang-Schaltgetriebe verbunden ist. Neu hingegen ist der Unterbau. An der Vorderachse kommen verstärkte Federn zum Einsatz, hinten eine verstärkte Starrachse, die außerdem an Blattfedern statt wie beim Pkw-Niva an Schraubenfedern befestigt ist. Zusätzlich erhalten die Achsen automatische Sperrdifferentiale und eine verkürzte 4,1:1-Übersetzung.

Die verschieden großen Aufbauten, in der langen Variante findet sich Platz für zwei Europaletten, sind in diversen Varianten von der offenen Pritsche mit Bordwänden über eine Version mit Hardtop bis zum geschlossenen Koffer und einem Kühlkoffer erhältlich. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Lada mit 110 km/h an, den Durchschnittsverbrauch mit 12 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Gebaut wird der Niva LCV bei VIS-Avto, einer auf Nutzfahrzeuge spezialisierten Tochterfirma des Avtovaz-Konzerns.

Kühner Preis für einen Niva

Preislich ist der neue Niva LCV alles andere als ein Schnapper. Umgerechnet verlangt Lada zwischen rund 17.000 und rund 22.850 Euro für den Allrad-Transporter. Diese hohen Preise in der Euro-Umrechnung liegen zwar auch am im Zuge der westlichen Sanktionen gestiegenen Rubel-Kurs, doch angesichts des Preises für einen Standard-Niva (umgerechnet aktuell ab 10.600 Euro) ist der Aufpreis generell enorm, zumal angesichts der verwendeten Rustikal-Technik.

Fazit

Mit den diversen Aufbauten des neuen LCV wird der Niva zweifellos praktischer, wenngleich der Wagen mit jetzt 4,4 Meter Gesamtlänge immer noch sehr kompakt baut und keine Laderaum-Wunder vollbringt. Angesichts der verwendeten Antik-Technik ist der Preis jedoch abenteuerlich.