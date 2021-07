Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann im Interview „Die Fans müssen sich keine Sorgen machen“

Ja, genau. Verglichen mit dem heutigen Flottenausstoß.

Was ist mit dem V10? Der stand ja so ein bisschen auf der Kippe...

Also der Huracán-Nachfolger wird 2024 kommen und die Motorisierung werden wir noch bekannt geben. Das erste Auto, das kommen wird, ist der Aventador 2023. Der Urus kommt dann auch 2024.

Dino Eisele 2024 kommt der Nachfolger des Lamborghini Urus als Plug-in-Hybrid.

Nun sind Hybrid-Supersportwagen ja nichts ganz Neues. Die Konkurrenz hat da auch schon was im Angebot. Sie haben aber mal gesagt, dass man mit Lamborghini warten wolle, bis man sicher sein kann, dass man der Beste ist. Was macht den Lamborghini-Hybrid so besonders?