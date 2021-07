Huracán Evo Sondermodelle für Mexiko Der Todes-Lambo und seine Amigos

Bei Lamborghini ist "Fiesta Mexicana" und Rex Gildo hat noch nicht einmal etwas damit zu tun. Die Italiener feiern das zehnjährige Bestehen der Sportwagenmarke in Mexiko und haben zu diesem Anlass gleich vier Sondermodelle des V10-Sportwagens Huracán Evo aufgelegt. Jeder einzelne behandelt ein zentrales Thema der mexikanischen Kultur. Also stürzen Sie noch schnell einen Tequila – wir stellen Ihnen jetzt die Kandidaten vor.

Lamborghini / Patrick Lang Der Huracán Morte ist in Dunkelblau mit Akzenten in Bronze ausgeführt.

Huracán Morte (Tod)

Obwohl er den düstersten Namen trägt, kleidet ihn nicht der düsterste Lack dieses lateinamerikanischen Quartetts. Stattdessen ergeben Blu Astraeus und Bronzo Serse ein Wechselspiel aus Dunkelblau und bronzefarbenen Akzenten. Als Editionsemblem trägt der Morte natürlich einen Totenkopf. Die passenden Bilder aus Mexiko haben Sie sicher im Kopf, wenn Sie an den 2. November denken – den "Día de los Muertos" (Tag der Toten). Mit ausschweifenden Paraden und eindrucksvollen Kostümen feiern die Mexikaner und gedenken dabei der Verstorbenen. Klassischerweise schminken sich die Feiernden dazu Totenköpfe auf das Gesicht.

Lamborghini / Patrick Lang Dem Titel Vita (Leben) entspricht Lamborghini mit dieser äußerst lebendigen Mischung aus Grün und Gold.

Huracán Vita (Leben)

Deutlich lebendiger fällt logischerweise die Farbgebung des Huracán Vita aus. Er erstrahlt in einer speziellen Schattierung aus Verde Ermes (Grün) und Oro Elios (Gold). Passend dazu sind auch die Ziernähte im Innenraum in Gold ausgeführt. Das Editions-Emblem ist hier ein Adler, wie er auch auf der Flagge Mexikos zu finden ist. Am Sportwagen allerdings in abstrahierter Form. Der 640 PS starke V10 dürfte sein Übriges zum Thema "Lebensfreude" beitragen. Zum Beispiel einen Sprintwert von 2,9 Sekunden.

Lamborghini / Patrick Lang Das helle Blau des Sogno (Traum) erinnert an mythische Kreaturen aus der mexikanischen Folklore.

Huracán Sogno (Traum)

Der Traumtänzer unter den Sondermodellen sticht durch seine helle Signalfarbe Blu Symi hervor. Als Akzentfarbe kommt auch hier Oro Elios zum Einsatz. Mit dieser Farbgebung soll das Auto an die mythischen Kreaturen aus der mexikanischen Folklore erinnern, die manchem vielleicht nach einigen Tequila zu viel auch im Traum erscheinen könnten. Das Emblem dieses Sondermodells zeigt einen zweiköpfigen Drachen, der Innenraum ist zweifarbig in Schwarz und Weiß gestaltet.

Lamborghini / Patrick Lang Mit seinem mattschwarzen Lack legt der Huracán Tempo (Zeit) den dunkelsten Auftritt hin.

Huracán Tempo (Zeit)

Wie eingangs erwähnt, trägt der "Morte" nicht die dunkelste Farbe, denn das Nero Nemesis (Schwarz) ist dem Huracán Tempo vorbehalten. Immerhin teilen sich die beiden ihre Akzentfarbe Bronzo Serse. Sinnbildlich steht das Thema "Zeit" hier für die andauernde Partnerschaft zwischen dem Sportwagenhersteller und Mexiko – um das Kreieren von Zusammenhängen zwischen Namen, Designelementen und Bedeutungen waren Automobilhersteller eben noch nie verlegen. So symbolisiert beispielsweise auch die Schlange auf der Modellplakette die persönliche Neufindung durch das Abstreifen einer alten Haut. Okay – genug Pathos für heute.

Umfrage Welcher Mexiko-Huracán gefällt Ihnen am besten? 4 Mal abgestimmt Morte Vita Sogno Tempo mehr lesen

Fazit

Rein technisch ändert Lamborghini bei diesen Sondermodellen nichts am Serienmodell des Huracán Evo. Hier geht es rein um die Gestaltung rund um das Thema "Mexiko". Die vier Autos sollen nun auf einer Tour durch das lateinamerikanische Land an beliebten Sehenswürdigkeiten ausgestellt werden.