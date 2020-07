Lamborghini Sián Roadster (2020) 819 PS unter freiem Himmel

Ohne die E-Komponente leistet der Zwölfender satte 785 PS – alleine das ist die höchste je erreichte Leistung eines Lambo-Motors. Dazu gesellt sich noch ein ins Getriebe integrierter 48-Volt-Elektromotor mit 34 PS. Die E-Maschine unterstützt beim Rangieren und Rückwärtsfahren. Addiert kommt der Sián Roadster somit auf 819 PS. Wie der geschlossene Sián ist auch der Roadster über 350 km/h schnell ist, beim Spurt verliert die offene Version jedoch mit 2,9 zu 2,8 Sekunden.

Der Lamborghini Sián Roadster im Video

Superkondensator bietet Leistung sofort

Herzstück des Sián ist indes der Superkondensator zwischen Motor und Innenraum. Er sorgt nicht nur für eine optimale Gewichtsverteilung sondern soll auch die zehnfache Speicherkapazität einer vergleichbaren Lithium-Ionen-Batterie aufweisen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Akku gleichen Gewichts ist der Superkondensator dreimal leistungsstärker und dreimal leichter. Die komplette elektrische Anlage wiegt nur 34 Kilo.

Weiterer Vorteil des Superkondensators: Im Gegensatz zur Lithium-Ionen-Batterie kann er mit der gleichen Leistung ge- und entladen werden. Das bedeutet, jeder Bremsvorgang lädt den Akku auf und stellt diese gespeicherte Energie sofort für den Power-Boost wieder bereit. Die Folge ist eine bessere Beschleunigung bei niedriger Geschwindigkeit. Im dritten Gang wurde der Durchzug um zehn Prozent verbessert. Bekannt sind Superkondensatoren aus dem KERS-System in Formel 1-Autos.

Alle 19 Modelle ausverkauft

Optisch orientiert sich der Roadster natürlich am Coupé und zeigt dessen markantes und kantiges Design. Die extrem tief gesetzte Front mit integriertem Splitter aus Karbonfaser wartet mit den Lamborghini typischen Scheinwerfern in Y-Form auf. Das Heck weist das bekannte Sechseck-Design auf, einschließlich der sechs hexagonalen, vom Countach inspirierten Heckleuchten. Der Heckspoiler ist in das Profil integriert und wird nur während der Fahrt ausgefahren.

Der Innenraum zeigt sich im Sián Roadster als Spiegelbild des Coupés. Der Fahrer arbeitet an einem Dreispeichenlenkrad mit 12-Uhr-Markierung. Der Armaturenträger ist in der Mitte nach innen geschwungen, die Mittelkonsole präsentiert sich breit. Beide Sportsitze sind einteilig ausgeführt. Natürlich bietet Lamborghini seinen Kunden mannigfaltige Individualisierungsmöglichkeiten bei der Innenraumgestaltung an. Falls Sie jetzt jedoch hektisch den Kontostand checken: Die 19 Modelle sind bereits alle verkauft. Der Preis. Mindestens 2,3 Millionen Euro – hört man.

Was kommt nach dem Sián?

Der Sián und dessen Roadster-Version basieren übrigens auf der Basis des Aventador, dessen Nachfolger ebenfalls elektrisch unterstützt einen V12 Saugmotor erhalten wird. So erklärte es uns Lamborghini-Chef Stefano Domenicali unlängst in einem Interview. Und der Sián Roadster ist nicht das letzte Modell auf dieser Plattform. Bevor der Aventador-Nachfolger 2022/2023 an den Start geht, beschert uns der italienische Sportwagenbauer mit dem Lamborghini Squadra Corse V12 eine 830 PS starke kompromisslose Motorsportversion.

Fazit

Lamborghini zeigt einmal mehr, dass die Marke überhaupt keine Probleme hat, die Modellpalette zu diversifizieren. Mit dem Sián Roadster haben sie mit minimalem Aufwand ein Maximum an Aufmerksamkeit und vermutlich auch an Gewinn eingefahren. Uns "Normalverdienern" ist es wurscht, ob die 19 Sián Roadster ausverkauft sind oder nicht. Wir dürfen träumen – oder das Lego-Modell besitzen.