Lexus GX 2024 Neuvorstellung Lexus erneuert den GX – auch neuer Toyota Land Cruiser in Sicht?

Teaserwochen bei Toyota: Nach der scheibchenweisen Ankündigung des kommenden Tacoma und der neuen Baureihe Lexus TX (siehe verlinkter Beitrag unten) wird jetzt noch ein weiteres Modell in Salami-Taktik angepriesen. Der Lexus GX soll in diesem Jahr als Modelljahrgang 2024 völlig neu auf den Markt kommen.

Das verspricht einen neuen Toyota Land Cruiser

Spannend ist das nicht nur für Lexus-Freunde, weil es gleichfalls einen neuen Toyota Land Cruiser verspricht. Denn auf diesem, aktuelle Baureihe 150, basiert der GX. Entsprechend ist diese Info auch für deutsche Kunden interessant, im Gegensatz zum Lexus GX ist der Land Cruiser bei uns offiziell im Toyota-Programm.

Zurück zum GX: Die ersten beiden Teaserbilder zeigen eine markante, kantige Karosseriegestaltung, die gegenüber dem immer noch eher rundlich gezeichneten Vorgänger stark an Dramatik gewinnt. Auffällig sind die weit nach oben gezogenen Außenkonturen der Motorhaube. Kantig konturiert zeigen sich außerdem die nach außen gezogenen Radhäuser. Die Grafik der LED-Scheinwerfer ist ebenso scharf gezeichnet.

Lexus Ein Design wie mit dem Lineal gezogen: Teaserbild aus der Heckpartie des kommenden Lexus GX.

Eine gerade, wie mit dem Lineal gezogene Gestaltung zeigt außerdem der Ausschnitt der Heckklappe, bei der ein durchgehendes LED-Leuchtband zu sehen ist. Der kleine Griff unter dem Heckscheibenwischer verrät zudem, dass sich die Heckscheibe separat öffnen lässt.

Der aktuelle Lexus GX (zu sehen in der Bildergalerie) ist mit einem 4,6-Liter-V8-Benziner bestückt, der 305 PS leistet. Dass die Neuauflage einen moderneren Antriebsstrang erhält, ist sehr wahrscheinlich. Denkbar sind Vier- und Sechszylinder, mit oder ohne Hybridunterstützung, von denen Toyota etliche im Regal hat.

Fazit

In Westeuropa ist der Lexus GX weitgehend unbekannt, unter anderem in den USA aber eine feste Größe in der Riege der Luxus-Geländewagen. Nun kündigt Lexus mit ersten Teaserbildern eine Neuauflage der Modellreihe an. Das ist auch für deutsche Kunden interessant, denn der Lexus GX basiert auf der mittleren Land Cruiser-Baureihe, die bei uns offiziell im Programm ist. Und für ein neues Lexus-Modell braucht es entsprechend eine neue Land Cruiser-Basis. Da werden wir wohl demnächst eine weitere Modellankündigung sehen.