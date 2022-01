Plug-in-Hybrid Lexus NX wächst in alle Richtungen PHEV mit neuer Multimedia-Plattform

Lexus stellt die zweite Generation seines 2015 eingeführten SUV NX vor. Das Fahrzeug basiert teilweise auf dem RAV4 von Lexus‘ Konzernmutter Toyota. Für die neue Generation haben die Ingenieure nach eigenen Angaben im Vergleich zum Vorgänger 95 Prozent der Fahrzeugteile neu entwickelt. In seinen Dimensionen ist der NX in alle Richtungen gewachsen: in Länge und Breite um 20, in der Höhe um fünf und beim Radstand um 30 Millimeter. Der gestiegene Radstand sorgt allerdings für einen um 17 Millimeter verkürzten Überhang hinten.

Golfballtechnik am Unterboden

Auch der Kühlergrill ist im Vergleich zum Vorgänger gewachsen und lässt demzufolge mehr Frischluft in den Motorraum. Er hat einen dünneren Rahmen und steht aufrechter, was die Fahrzeugfront optisch hoch aufschießen lässt. Die größtmögliche Raddimension beträgt 20 Zoll. Und eine aerodynamische Finesse ist unter dem Auto versteckt: Die untere Motorabdeckung ist mit Vertiefungen versehen, wie sie auf Golfbällen zu finden sind. Beim Golfball halbieren diese sogenannten Dimples den Luftwiderstand, da die Verwirbelungen in den Grübchen die laminare Grenzschicht zwischen Balloberfläche und Luft in eine turbulente Grenzschicht wandelt und so einen verzögerten Strömungsabriss ermöglichen. Durch den späteren Strömungsabriss verkleinert sich das Volumen der sogenannten Totwasser-Zone hinter dem Ball. Da in dieser Zone Unterdruck herrscht, sorgt ihre Verkleinerung für einen niedrigeren Luftwiderstand. Die neue untere Motorverkleidung soll also mit ihren kleinen Dellen helfen, den Luftwiderstand des Lexus NX zu verringern.

Lexus NX Abmessungen Abmessungen neuer Lexus NX (AZ20/ab 2021) Veränderung gegenüber dem Vorgänger Lexus NX (AZ10/ab 2015) Länge 4.660 mm +20 mm Breite 1.865 mm + 20 mm Höhe 1.640 mm +5 mm Radstand 2.690 mm +30 mm Spurweite vorn 1.605 mm +30 mm Spurweite hinten 1.639 mm +59 mm Überhang vorn 1.007 mm +7 mm Überhang hinten 963 mm -17 mm

Schnellere Rechentechnik

Der neue Lexus NX bekommt serienmäßig auch eine vollkommen neue Multimedia-Plattform. Die Darstellung und Steuerung erfolgt in der Basisausstattung Link Connect über einen 9,8 Zoll (zirka 25 Zentimeter) großen Bildschirm, beim aufpreispflichtigen Link Pro ist die Touchscreen-Diagonale 14 Zoll (36,6 Zentimeter) lang. Egal, wie groß der Bildschirm ist: Lexus verspricht eine um den Faktor 3,6 schnellere Bedienbarkeit.

Teil des Multimedia-Pakets ist unter anderem eine cloudbasierte Navigation, die Informationen über Verkehrsstörungen, Kraftstoffpreise und Parkmöglichkeiten an der Strecke bietet. Außerdem sind die Navigationskarten fest im System des NX hinterlegt – die Navigation funktioniert also auch, wenn mal keine Verbindung zum Cloudsystem möglich ist.

Unterscheidet Fahrer und Beifahrer

Die Bedienung des Multimediasystems erfolgt über den Touchscreen, Tasten auf der Fahrerseite oder per Sprachsteuerung. Nach der Aufforderung "Hey Lexus" sind beispielsweise ein Durchsuchen des Internets, das Tätigen von Anrufen und die Verstellung von Audio- und Klimaanlage per Sprachbefehl möglich. Dabei versteht das System auch indirekte Hinweise wie "Ich habe Hunger." oder "Mir ist kalt." Im ersten Fall zeigt das Navi an der Route gelegene Essensmöglichkeiten an, im zweiten Fall schließt es beispielsweise die Fenster. Das Assistenzsystem versteht 19 Sprachen und kann zwischen Fahrer und Beifahrer unterscheiden – auch bei Hintergrundgeräuschen.

Die Updates des Multimedia-Systems erfolgen drahtlos – ein Werkstattbesuch oder ein Eingreifen des Fahrers sind nicht notwendig. Für die ersten vier Jahre ist der NX mit einem unbegrenzten Datenvolumen ausgerüstet, danach fallen für die Datennutzung Zusatzkosten an.

Fernbedienung per App

Android Auto und Apple Carplay gehören ebenfalls zur Serienausstattung. Außerdem gibt es eine neue induktive Ladeschale, die Smartphones um bis zu 50 Prozent schneller laden soll als ihr Vorgängermodell. Über die App Lexus Link kann der Fahrer die Klimatisierung, das Ver- und Entriegeln der Fahrzeugtüren und das Einschalten der Warnblinkanlage aus der Ferne über sein Smartphone steuern. Außerdem zeigt die App Informationen über Fahrstil und Kraftstoffstand und gibt Tipps zum effizienten Einsatz des Hybrid-Antriebs. Die Funktion "Mein Fahrzeug finden" zeigt den aktuellen Standort des NX an.

Insgesamt vier USB-Anschlüsse sind im neuen NX untergebracht – drei USB-C-Steckplätze zum Aufladen von mobilen Endgeräten und ein USB-A-Steckplatz zum Anschluss eines Multimedia-Geräts.

Lexus Das Infotainment-System arbeitet 3,6 Mal schneller als beim Vorgänger.

Schnellere Heckklappe

Von innen lassen sich die Türen dank elektrischer Servounterstützung per Knopfdruck entriegeln. Und die elektrische Bedienung der Heckklappe scheint den Kunden beim Vorgänger zu zäh und zu laut gewesen zu sein: Jetzt erfolgt sie leiser und die Ingenieure haben die Öffnungs- und Schließzeiten auf vier Sekunden halbiert.

Lexus Das Top-Modell NX 450h+ ist der erste Lexus mit Plug-in-Hybrid.

Von Rennfahrern abgestimmt

Für eine im Vergleich zum Vorgänger verbesserte Dynamik hat Lexus nach eigenen Angaben erstmals Rennfahrer für die Abstimmung von Fahrwerk, Lenkung und Bremsen eingesetzt. Die Abstimmungsfahrten haben die Fahrer auf dem Testgelände im zirka 100 Kilometer nördlich von Tokio gelegenen Shimoyama vorgenommen. Unter anderem soll der Einsatz von Leichtbauteilen in Kombination mit einer durch Verstrebungen und Verstärkungen erreichten hohen Steifigkeit das Fahrverhalten verbessern. So bestehen die vorderen Kotflügel und die Fronthaube aus Aluminium und zwischen den beiden Verschlüssen der Motorhaube ist eine Querverstrebung angebracht.

Lexus Der Querverkehrs-Assistent hilft beim Einfahren auf schwer einzusehende Straßen.

Modernes Assistenzsystem-Paket

Als Assistenzsystem-Paket setzt Lexus beim neuen NX die dritte Generation seiner Safety-System+-Technik ein. Die Technik erkennt jetzt auch Motorräder, Bäume, Strommasten und Mauern. Der Kreuzungs-Assistent erkennt beim Abbiegen entgegenkommende Fahrzeuge und kreuzende Fußgänger. Das gesamte Erkennungssystem arbeitet schneller als beim Vorgänger und der neue Lenk-Assistent unterstützt Ausweichmanöver. Die weiterentwickelte Technik soll 36 Prozent mehr Gefahrensituationen erkennen als bisher. Außerdem sollen die Regelungen des adaptiven Abstandstempomaten (ACC – Adaptive Cruise Control) harmonischer erfolgen und beispielsweise ein gleichmäßigeres Durchfahren von Kurven ermöglichen. Die Verkehrszeichen-Erkennung erkennt jetzt auch Warn- und Stoppschilder – eine Koppelung an die ACC sorgt für eine Berücksichtigung dieser Schilder.

Lexus Der elektromechanische Tür-Öffnungs- und Schließmechanismus ist mit dem Totwinkel-Assistenten verbunden - damit sollen sich bis zu 95 Prozent der durch unbedachtes Türöffnen verursachten Unfälle vermeiden lassen.

Weniger Türunfälle

Die bereits oben erwähnte elektromechanische Türöffnung arbeitet mit dem Totwinkel-Assistenten zusammen. Nähert sich ein Radfahrer oder ein anderer Verkehrsteilnehmer von hinten, bleibt die Tür verriegelt und das System gibt einen optischen sowie einen akustischen Warnhinweis. Laut Lexus hilft das System, 95 Prozent der Unfälle zu verhindern, deren Ursache das Unbedachte Öffnen von Fahrzeugtüren ist.

Optional für höhere Ausstattungslinien gibt es einen automatischen Spurwechsel-Assistenten und einen Querverkehrs-Assistenten für vorn. Und der Einparkassistent lernt dazu: Er merkt sich die bevorzugte Parkposition des Fahrers und versucht diese beim nächsten Einparkvorgang wieder zu erreichen.

Lexus Der Kofferraum der Lexus-NX-Hybridmodelle fasst 500 Liter. Die Lehne der Rückbank ist geteilt umklappbar.

Topmodell als Plugin-Variante

Neues Topmodell der NX-Baureihe ist mit dem 450h+ der erste Plugin-Hybrid der Marke. Wie beim Toyota RAV4 Plugin-Hybrid ist hier ein 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner an einen Elektromotor gekoppelt, die Systemleistung beträgt 306 PS. Der extern nachladbare Energiespeicher ist eine Lithiumionen-Batterie mit einer Kapazität in Höhe von 18,1 Kilowattstunden. Damit soll die rein elektrische Reichweite des SUV 63 Kilometer betragen – bei Geschwindigkeiten von bis zu 135 km/h. Der Spurt von null auf 100 km/h soll in etwas mehr als sechs Sekunden erledigt sein. Lexus gibt den Verbrauch nach WLTP-Modus mit unter drei Liter pro 100 Kilometer an.

Die Technik zum externen Nachladen der Batterie schränkt dabei nicht das Stauraum- oder Tankvolumen ein. Wie der NX 350h ohne Plugin-System, so bietet auch das Topmodell 500 Liter Kofferraumvolumen, ein 21-Liter-Staufach unter dem Kofferraumboden und einen 55-Liter-Tank.

Technische Daten Lexus NX 350h und Lexus NX 450h+ Antriebe Lexus NX 350h Lexus NX 450h+ Typ HEV (Hybrid Electric Vehicle) PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Motor Vierzylinder-Reihenmotor Vierzylinder-Reihenmotor Hubraum 2.487 ccm 2.487 ccm Batterie Lithiumionen-Akku Lithiumionen-Akku Systemleistung 242 PS/(178 kW) 306 PS/(225 kW) Getriebe Hybridgetriebe Hybridgetriebe Antrieb Front- oder Allradantrieb Allradantrieb

Version ohne externe Nachladbarkeit

NX 350h nennt sich die Hybridversion des NX, keine externe Lademöglichkeit für die Batterie hat. Gegenüber dem Vorgängermodell ist die Leistung um 22 Prozent auf 242 PS gestiegen – hier dauert der Sprint von null auf 100 km/h 7,7 Sekunden, was 15 Prozent schneller ist als beim Vorgänger. Trotzdem soll der CO2-Ausstoß um zehn Prozent gesunken sein.

Lexus Den neuen NX bietet Lexus als Plug-in-Hybrid 450h+ (links) und als herkömmlichen Hybrid NX 350h an.

Front- oder Allradantrieb

Für die Weiterleitung der Antriebsmomente ist bei den NX-Hybridmodellen immer ein stufenloses Getriebe zuständig. Während die Plugin-Hybridvariante NX 450h+ immer mit Allradantrieb unterwegs ist, gibt es den 350h wahlweise mit Front- oder Allradantrieb.

Auf den Markt kommt der neue Lexus NX im vierten Quartal 2021 – die Preise geben die Japaner kurz vor der Markteinführung bekannt.

Fazit

Lexus spielt beim neuen NX seine jahrelange Erfahrung in Sachen Hybrid-Antriebe aus: Das Topmodell NX 450h+ soll trotz einer Systemleistung in Höhe von 306 PS im WLTP-Modus unter drei Liter pro 100 Kilometer verbrauchen. Rein elektrisch soll das Plugin-Hybrid-Modell bis zu 63 Kilometer weit kommen, als rein elektrische Höchstgeschwindigkeit sind 135 km/h möglich.

In Sachen Infotainment und Assistenzsysteme bietet der NX alles, was Stand der Technik ist.

Dem allgemeinen Trend zum Größenwachstum widersetzt sich auch Lexus nicht: Der NX wächst in Länge, Breite, Höhe und beim Radstand.