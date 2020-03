Lotus testet neuen Sportwagen Esprit-Nachfolger im Verkauf ab 2021?

Was macht Lotus? Im Moment wird in Hethel zweigleisig gefahren. Man rüstet die Produktion auf, um alsbald das vollelektrische Hypercar Evija zu bauen. Lotus beteuert, man sei damit voll im Zeitplan. Vier Prototypen sammeln die letzten Testkilometer. Der Evija soll noch in diesem Jahr an die ersten Kunden geliefert werden. 130 Exemplare entstehen insgesamt, so der Plan.

Heißt der Neue wie der alte?

Der Evija ist das Vorzeigeprojekt der Traditionsfirma. Parallel dazu arbeitet ein zweites Team an einem neuen Sportwagen, der sich optisch einiges vom Elektro-Hypercar abschaut, allerdings auch noch von einem konventionellen Verbrennungsmotor betrieben wird. Zumindest mitunter.

In England sind Bilder des Erlkönigs auf Basis eines Lotus Evora aufgetaucht. Das hat auf der Insel zu Spekulationen geführt. Die englischen Fachmedien schreiben von einem Sportwagen, der womöglich Esprit heißen soll. So wie die legendäre Sportwagen-Baureihe, die Lotus ab Mitte der 1970er Jahre auf den Markt gebracht hatte und in verschiedenen Evolutionsstufen und Ausprägungen über zwei Jahrzehnte baute.

Es ist keine Neuigkeit, dass Lotus parallel zum Evija an einem Sportwagen arbeitet, der 2021 in den Handel gehen soll. Das verriet Lotus-Chef Phil Popham bereits im Vorjahr. Er skizzierte den Sportwagen damals so: "Er wird Lotus verkörpern, durch Dynamik auf der Straße und Rennstrecke herausstechen. Gleichzeitig wollen wir mit ihm ein paar unserer Schwachstellen ausmerzen. Ergonomie, Ein- und Ausstieg, Konnektivität."

Jarowan Power Der damalige Lotus Esprit, hier als Sport 300 mit 2,2 Liter großem Vierzylinder-Turbo und 306 PS.

Hybrid oder nicht?

Damals hieß es, der kommende Sportwagen würde den Evora ersetzen und rein von einem Verbrennungsmotor angetrieben. Später solle eine Hybridvariante folgen. Seit der Übernahme durch den chinesischen Autobauer Geely ist die Elektrifizierung bei Lotus zu einer Priorität aufgestiegen.

Wir haben bei Lotus nachgefragt, wie der aktuelle Stand ist. Dort bestätigt man uns, dass der in England fotografierte Erlkönig tatsächlich ein Lotus-Testträger sei. "Wir können auch bestätigen, dass wir weiter einen neuen Lotus-Sportwagen entwickeln, der fundamental anders sein wird als unsere bestehenden drei Autos (Elise, Exige und Evora). Weitere Details wollen wir geheim halten."

Fundamental anders? Wer zwischen den Zeilen liest, kann durchaus ausmachen, dass der neue Sportwagen nicht allein von einem Verbrenner befeuert wird. Es verdichtet sich, dass Lotus den bekannten 3,5 Liter großen Sechszylinder mit einem Elektromotor und Batterietechnik verheiratet. Der V6 leistet in seiner stärksten Ausbaustufe (im Exige Cup 430) 436 PS. Mit Hybridunterstützung ist eine Systemleistung von mehr als 500 PS denkbar.

Es bleibt abzuwarten, auf welchen Namen der neue Sportwagen ab 2021 hören wird, und ob es tatsächlich ein Hybridmodell sein wird. Auf der neuen Sportwagen-Plattform dürfte der Neue noch nicht aufbauen. Die braucht Zeit, und soll in Zukunft zu einem bunteren Strauß an Sportwagenmodellen führen. Der 2021er Sportwagen wird noch auf der bekannten Architektur eines geklebten Aluminum-Chassis entstehen.