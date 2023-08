Der indische Mahindra-Konzern, in der Heimat Marktführer, will mit einem neuen Pick-up-Modell künftig auch international in den Ring steigen. Den modern gestylten Doppelkabiner-Pick-up hat der Hersteller jetzt in Südafrika als "Global Pik Up"-Konzept vorgestellt. Südafrika ist einer der Märkte für den kommenden Midsize-Pick-up. Außerdem soll das Modell in weiteren klassischen Absatzgebieten für solche Fahrzeuge antreten. Speziell nennt Mahindra neben Indien und Südost-Asien den australischen Kontinent, Südamerika und eben Südafrika.