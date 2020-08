Mahindra Thar Sagen Sie nicht, sie sehen einen Jeep

Mahindra und Jeep, das ist eine ganz besondere Beziehung. Erst im Juni 2020 hatte der Autobauer FCA als Mutterkonzern von Jeep den Verkauf des Mahindra Roxor in den USA verbieten lassen. Der Roxor galt als preiswerter Nachbau des Jeep CJ. Jetzt hat Mahindra in Indien die neueste Variante des Thar vorgestellt, der wiederum als Basis für den Roxor dient. Ob der Thar seinen Weg über die indischen Grenzen hinaus finden wird? FCA wird ein Auge darauf haben.

Wieder im Jeep-Fahrwasser

War der erste Thar eine Kopie des Jeep CJ so zielt die neue Generation des Thar auf den Jeep TJ. Entsprechend kommt der Mahindra Thar mit zuschaltbarem Allradantrieb, Untersetzungsgetriebe und Hinterachssperrdifferenzial. Optisch wirkt der Thar eben wie ein Jeep Wrangler. Der Zweitürer mit abnehmbarem Hardtop – wahlweise gibt es auch ein Softtop – kann mit vier Einzelsitzen oder als Zweisitzer mit zwei zusätzlichen Längsbänken im Fond als Sechssitzer konfiguriert werden.

Auf der Motorenseite stehen ein Zweiliter-Turbo-Benzindirekteinspritzer mit 150 PS und 320 Nm Drehmoment sowie ein 2,2-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 130 PS und 320 Nm Drehmoment parat. Geschaltet wird per Sechsgang-Automatik oder einem manuellen Sechsganggetriebe. Die Böschungswinkel sollen 41,8 und 36,8 Grad betragen. Der Rampenwinkel 27 Grad. Die Wattiefe liegt bei 65 Zentimeter, die Bodenfreiheit bei 22,6 Zentimeter. Die Karosserie sitzt auf einem stabilen Leiterrahmen. Vorne setzt der Thar auf Einzelradaufhängugen, hinten auf eine Multilenkerachse. in den Radkästen drehen sich 18-Zoll-Felgen mit 255/65er Reifen. Zur weiteren Ausstattung zählen unter anderem ABS, ESP, Airbags, ein integrierter Überrollbügel sowie Berganfahr-und Bergabfahr-Assistent.

Komfortabler Innenraum

Auch wenn der Thar im Gelände zu Hause ist, bietet er in der Kabine reichlich Komfort. So finden sich vielfach einstellbare Sportsitze, eine einstellbare Lenksäule, elektrische Fensterheber, ein Infotainmentsystem mit Touchscreen, Apple Carplay und Android Auto, Tempomat, ein Digital-Cockpit, ein Reifendruckkontrollsystem sowie ein Multifunktionslenkrad in der Serienausstattungsliste.

In Indien soll der neue Thar am 2. Oktober 2020 auf den Markt kommen. Preise wurden noch nicht genannt.

Fazit

Mahindra schreibt die Geschichte des Thar konsequent weiter und bleibt dabei konsequent auf der Spur der Jeep-Vorbilder. Mit Sicherheit wird FCA ebenso konsequent wieder gegen den neuen Thar schießen. Den indischen Kunden dürfte das egal sein.