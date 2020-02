Maserati MC20 (2020) Der Alfieri ist tot, es lebe der „neue Sportwagen“

Dass ein neuer Sportwagen von Maserati kommt war klar. Jetzt hat das Kind auch einen Namen bekommen. Der Neue wird Maserati MC20 heißen. Warum? MC ist die Abkürzung für Maserati Corse (Rennsport). Die Zahl 20 bezieht sich auf 2020 – das Jahr, in dem eine neue Ära in der über 100-jährigen Geschichte von Maserati beginnen soll. Mit dem neuen MC20 will Maserati auch in die Welt des Motorsports zurückkehren.

Maserati

Das Maserati MC20-Mittelmotor-Versuchsfahrzeug ist mit einem neuen Antriebsstrang ausgerüstet, der von Maserati entwickelt und gebaut wird. Er soll der „Urvater einer neuen Motorenfamilie“ exklusiv für Maserati sein.

Maserati MC20: Erster Teaser

47 Sek.

Die mit dem Prototypen gesammelten Daten fließen in die Fahrsimulationen des Maserati Innvation Labs ein und bilden die Basis für die endgültige Entwicklung der Karosserieform.

Insider: Der Alfieri ist tot

Beim Blick auf den Erlkönig zeigt sich, es handelt sich um einen Zweisitzer mit Mittelmotor, der ein wenig an den eingestellten Alfa 4C erinnert. Damit löst sich Maserati offenbar von dem 2014 auf dem Genfer Autosalon gezeigte Alfieri Concept. Dieser Sportwagen war als 2+2-Sitzer mit Frontmotor ausgeführt und lange hielt sich das Modell als kommender Maserati-Sportwagen. Noch 2018 führten die Italiener in ihrem Produktfahrplan das Modell namentlich inklusive einer Cabrio-Version. 2019 ist der Name „Alfieri“ verschwunden. Stattdessen nennt man in dem Modellfahrplan 2019 das 2020er-Modell nur noch „All new Sportscar“ (also, „komplett neuer Sportwagen“) inklusive eines Cabrios ab 2021. Dazu passen Aussagen von Insidern, dass der Alfieri tot sei, aber etwas kommen werde, was einen wegblase und noch schöner ausfalle. Eben jetzt der neue MC20.

FCA Maserati-Produktfahrplan

Hintergrund ist wohl, dass Maserati eine komplett neue modulare Plattform für alle Modelle auflegt, die Mild-Hybrid, Plugin-Hybrid sowie reine Batterieantrieb ermöglicht. Das „All new Sportscar“ sowie das Cabrio sind im Fahrplan zusätzlich als reine Elektromodelle gekennzeichnet. Letztere firmieren wohl als „Maserati Blue“ und verfügen über drei Elektromotoren, wobei hier Ferrari bei der Entwicklung mit im Boot ist. Auch alle kommenden Modelle der Marke inklusive eines Macan-Konkurrenten werden auch elektrisch ausgelegt.

Der Verbrenner-Motor in dem Hybrid-System im aktuellen Prototyp ist dem Vernehmen nach ein drei Liter großer V6-Motor. Allerdings hat dieses Aggregat nichts mit dem aktuellen 2,9-Liter-V6 von Alfa zu tun. Gebaut wird der neue Sportwagen aka Alfieri im Maserati-Werk in Modena, wo die Produktion des Gran Turismo ab Dezember 2019 wegfällt.

Fazit

Maserati macht Ernst und verabschiedet sich vom alten Alfieri-Konzept. Stattdessen bringen sie den MC20 Sportwagen als reinen Zweisitzer an den Start, der gleichzeitig auch das erste rein elektrische Modell der Marke sein wird. Doch Puristen müssen nicht erschaudern, mit den Hybrid-Optionen bleibt immer noch etwas Benzin im Maserati-Blut.