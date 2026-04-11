Mazda 2 Hybrid: Die Ausstattung wird üppiger

Der Mazda2 Hybrid startet in das Modelljahr 2026 mit einer umfassend erweiterten Serienausstattung der Einstiegsversion Prime-Line. Auch die höheren Ausstattungslinien wurden gezielt aufgewertet.

Mehr Ausstattung für alle Neu an Bord der Basisausstattung sind 15-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Sitzheizung für Fahrer- und der jetzt höheneinstellbare Beifahrersitz, elektrische Fensterheber hinten, ein automatisch abblendender Innenspiegel und ein Aufmerksamkeitsassistent, der per Infrarotkamera Anzeichen für Ablenkung und Müdigkeit erkennt.

Die Ausstattung Centre-Line erhält Teile davon, die bisher hier nicht serienmäßig waren, ebenfalls.

Aufgewertet wurde auch die mittlere Ausstattung Exclusive-Line: Zusätzlich zum bisherigen Ausstattungsumfang kommen hier Voll-LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten sowie der Aufmerksamkeitsassistent hinzu.

In den Topversionen Homura und Homura Plus zieren neue Design-Applikationen in glänzendem Schwarz das Interieur, der Aufmerksamkeitsassistent sorgt auch hier für mehr Sicherheit. Komplettiert wird der Mazda2 Hybrid 2026 durch die drei neuen Farbtöne Charcoal Grey, Sky Grey und Fern Green, die das Angebot an Außenlackierungen erweitern.

Am 95 PS starken 1,5-Liter-Dreizylinder-Hybridantrieb ändert sich hingegen nichts.

Höhere Preise Das lässt sich aber nicht für die Preise sagen. Mit einem plus an Ausstattung verlangen die Japaner auch ein Plus an Euro. Los geht es jetzt ab 25.990 Euro und damit 1.000 Euro höher als bisher. Bestellt werden kann der Modelljahrgang 2026 ab sofort.