Mercedes-Streichliste - Luxus statt Volumenmodelle A-Klasse-Aus nach der aktuellen Generation?

Mercedes-Chef Ola Källenius hat angekündigt, in Kürze den neuen Modellfahrplan der Marke vorzustellen. Einige weitere Aussagen lassen in diesem Kontext das Ende von A- und B-Klasse vermuten. So sagte der CEO, dass es nicht das Ziel von Mercedes sei, mit Volumenherstellern zu konkurrieren, wie mehrere Medien berichten. Im Zuge der durch die Corona-Pandemie verursachten Materialknappheit hatten die Stuttgarter den teureren (und damit profitableren) Modellen bei der Teile-Versorgung bereits seit einiger Zeit den Vorzug gegeben. Das "unfreiwillige Experiment" einer Ausdünnung des Portfolios in den unteren Segmenten brachte wohl gute Ergebnisse und bestärkten Mercedes offenbar darin, sich auf das Luxus-Segment zu fokussieren und Modelle unterhalb der C-Klasse nicht weiterzuentwickeln.

Auch die generelle Entwicklung in der Automobilbranche stützt entsprechende Vermutungen. So wird es für die Autobauer immer weniger profitabel, kleine und kompakte Autos auf den Markt zu bringen und aktuell zu halten. Die Behörden schreiben zunehmend komplexere Assistenzsysteme vor und dann steht da noch die neue Abgasnorm Euro 7 vor der Tür. Im preissensiblen Segment sind die dafür notwendigen Technologien ökonomisch nur schwer darstellbar.

Neue Plattform ab 2024

Das bedeutet nun nicht, dass es von heute auf morgen keine Kompaktmodelle mehr von Mercedes geben wird. Die 2018 eingeführte A-Klasse läuft noch bis 2025 weiter, für die B-Klasse steht 2024 im Kalender. Dass ein Van heute bei der Kundschaft keinen Stich mehr macht, ist der Tatsache geschuldet, dass vermehrt die angesagteren SUV-Modelle gekauft werden. Daher war das Aus der B-Klasse schon länger im Gespräch. Unlängst wurde allerdings die A-Klasse-Familie noch um reichweitenstarke PHEV-Varianten ergänzt, die so lange aktuell bleiben, bis die neu entwickelte MMA-Plattform die bisherige Frontantriebsplattform MFA-II ersetzt. Die MMA (Mercedes Modular Architecture) ist in erster Linie für elektrifizierte und rein elektrische Antriebsvarianten ausgelegt. Sie kann aber auch Drei- und Vierzyinder vermutlich quer eingebaut unter der Fronthaube tragen; die Verbrenner dienen dann möglicherweise nur mehr als Range-Extender. Ein erstes MMA-Modell ist für 2024 angekündigt.

A- und B-Klasse werden aller Voraussicht nach also keinen Nachfolger mehr erhalten. Übrigens: Viele weitere Modelle und Modellvariante der Stuttgarter stehen hinter vorgehaltener Hand bereits auf der Streichliste. Wer bis 2030 mehr als 20 rein elektrische Modelle im Angebot haben will, braucht eben Geld für die Entwicklung und Kapazitäten für deren Produktion. Wenn ein Modell also nicht ordnungsgemäß die Kassen füllt und gleichzeitig Ressourcen bündelt, wird es mit Blick auf die strategische Ausrichtung eng. Welche Autos da eventuell zittern müssen, erfahren Sie in unserer Fotoshow oben im Artikel.

Fazit

Der Marke Mercedes steht ein radikaler Umbau bevor. Bis 2030 will der Autobauer mehr als 20 rein elektrische Modelle im Angebot haben, ab 2024 kommt die neue Plattform MMA zum Einsatz. Zusammen mit den jüngsten Aussagen zum Selbstverständnis der Marke von CEO Ola Källenius ist es sehr wahrscheinlich, dass die A-Klasse keinen Nachfolger erhalten wird. Für die B-Klasse ist das schon länger im Gespräch.