Mercedes-AMG CLA 45 Elektro: 680 PS und der Sound eines Verbrenners

Vrooom! Wer den runden Satelliten rechts unten am Lenkrad auf Sport klickt, hört einen Gasstoß aus der Vergangenheit: AMG hat für den neuen CLA 45 den Sound des Vorgängermodells mit Verbrennungsmotor aufgenommen, konserviert und an das Elektro-Zeitalter adaptiert. Passend zum Sound erscheint auf dem Kombiinstrument ein Drehzahlmesser mit einer Skala bis 7.000/min und wer will, kann mit den Schaltpaddeln am Lenkrad acht Gänge virtuell durchflippern.

680 PS aus drei Motoren Tränen um den Verbrenner, der mit 421 PS aus zwei Liter Hubraum Maßstäbe setzte, lässt der Elektro-Nachfolger waagrecht abfließen: In 3,2 Sekunden beschleunigt der CLA 45 von null auf 100 km/h. Wer das Dynamic-Plus-Paket ordert, bekommt ein von 250 auf 270 km/h angehobenes Limit. Das ist verdammt schnell, vor allem für ein Elektroauto.

Die Leistung dafür liefert Technik aus dem AMG GT 4-Türer Coupé: Drei Axialflussmotoren, einer vorn und zwei an der Hinterachse, leisten zusammen 500 kW (680 PS). Anders als bei herkömmlichen Elektromotoren verläuft der elektromagnetische Fluss parallel zur Motorachse und nicht rechtwinklig. Die Motoren sind darum sehr dünn: Acht Zentimeter schmal ist einer der beiden Maschinen an der Hinterachse, neun Zentimeter der vordere.

Um Energie zu sparen, kann der vordere, 225 kW starke Motor abgekoppelt werden. Die hinteren Motoren können das Drehmoment radweise verteilen, damit ist Torque Vectoring möglich, also das Beeinflussen des Kurvenverhaltens über die Drehmomentverteilung. Ein Driftmodus ist im Dynamic-Plus-Plus-Paket enthalten.

Laden: 270 km in zehn Minuten Die Motoren erhalten ihre Energie aus einem Akku mit 94 kWh Nettokapazität. Mit vollgeladenem Akku kommt der Viertürer 670 Kilometer weit, der Shooting Brake schafft 640 km. Laden geht mit der 800-Volt-Architektur schnell: 22 Minuten dauert es im schnellsten Fall an der Gleichstrom-Säule von 10 auf 80 Prozent State of Charge (SoC). Anders gerechnet: Zum Nachladen von Energie für 270 Kilometer Reichweite dauert es zehn Minuten.

Eine serienmäßige Multi-Source-Wärmepumpe kann als Energiequelle die Abwärme des Akkus, des Antriebs oder der Umgebungsluft nutzen.

Schwer verbessertes Leistungsgewicht Der Akku schlägt aufs Gewicht, und hier müssen Sportfahrer stark sein: 2.280 Kilogramm wiegt die AMG CLA 45 Limousine nach DIN leer, der Shooting Brake 2.295 kg. Das liegt 90 Kilogramm über dem zulässigen Gesamtgewicht des Vorgängers und 625 Kilogram über dessen Leergewicht. Das Leistungsgewicht hat sich dennoch verbessert: von 4,1 auf 3,5 kg/PS.

Sechs Fahrprogramme, drei Dämpferkennlinien Sechs Fahrprogramme trimmen Antrieb, Fahrwerk, Lenkung und ESP auf ökonomische, komfortable oder sportliche Kennlinien. Der Standardmodus Comfort ist für den Alltag gedacht, Sport bietet ein bisschen mehr Attacke und AMG Force S+ eine Verbrenner-Illusion inklusive Vibrationen per Sitz-Shakern und simulierten Zugkraftunterbrechungen beim virtuellen Gänge wechseln.

Der Rennstreckenmodus Race schickt die Fahrerassistenz in einen toleranteren Modus und bietet dem Fahrer zusätzliche Einstellmöglichkeiten. Unabhängig davon kann der Steuermann über den linken der beiden Dreh-Drücksteller im Lenkrad die Kennlinie des Fahrpedals und die ESP-Einstellungen ändern.

Wer auf einer Rennstrecke unterwegs ist, dem hilft Track Pace beim Finden der optimalen Rundenzeit. Rennstrecken wie der Nürburgring oder Spa sind hinterlegt, und die Navigation im Head-up-Display zeigt zum Beispiel den besten Bremspunkt und die optimale Linie durch eine Kurve.

Aktiver Spoiler Sowohl die Limousine als auch der Shooting Brake haben einen aktiven Spoiler am Heck, der je nach Fahrprogramm, Geschwindigkeit und Beschleunigung ausfährt. Der maximale Winkel liegt bei rund 49 Grad – und wer will, kann den Spoiler auch manuell aufstellen.

Von vorn fällt der Unterschied zum Standard-CLA sofort auf: Zehn vertikale Panamericana-Streben an der Front geben einen klaren Hinweis auf die AMG-Variante.

Außendesign: Ein Lichtstreifen weniger AMG verzichtet auf den Lichtstreifen oberhalb der Grillblende – wer ihn haben möchte, kann ihn gegen Aufpreis mit einem beleuchteten Kühlergrill bekommen.

Serienmäßig steht der CLA 45 auf 19-Zoll-Rädern und einer breiteren Spur: Die Vorderräder stehen 24 Millimeter weiter außen, die Radläufe sind auf jeder Seite 12 Millimeter breiter. Optional sind 20-Zoll-Räder und Sportreifen erhältlich, die weniger stark auf Rollwiderstand optimiert sind als die serienmäßige Bereifung.

Marktstart und Preise Die Preise sind noch nicht bekannt, sollen aber in Sichtweite des Vorgängermodells liegen und unter denen für eine E-Klasse von AMG. Der CLA 45 Shooting Brake kostete zuletzt 81.592 Euro. Die Preise für einen AMG E 53 beginnen bei 98.318 Euro. Einen Verbrenner bietet AMG in der Kompaktklasse nicht mehr an – "strategische Entscheidung", heißt es auf Nachfrage.