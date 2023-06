Mercedes-AMG G63 (W 463) Grand Edition Limitiertes Sondermodell in Schwarz-Gold

Mercedes-AMG legt ein limitiertes Sondermodell des G63 auf. Die auf 1.000 Exemplare limitierte Grand Edition ist in Nachtschwarz Magno lackiert, einem matt schimmernden Farbton aus dem Manufaktur-Programm.

Inklusive Car Cover mit Flanell

Der Mercedes-Stern im Kühlergrill, das AMG-Logo auf der Motorhaube und am Heck der G-Klasse schimmern im Kontrast dazu in Kalaharigold. Der Ring und der Stern an der Reserveradverkleidung sowie die Einleger in den Stoßfängern und der Unterfahrschutz sind in derselben Farbe lackiert.

Die 22-Zoll-Schmiederäder und die seitliche Folierung sind hingegen in Techgold ausgeführt. Ein Indoor Car Cover mit atmungsaktiver Außenhaut und antistatischem Innengewebe aus Flanell ist im Lieferumfang enthalten.

Die Farbe Gold findet sich im Innenraum an den Kontrast-Ziernähten der Nappa-Ledersitze wieder. Logo und Umrandung der AMG-Plaketten in den Sitzlehnen sind ebenfalls goldfarben wie die Umrandungen der schwarzen Fußmatten. Der Haltegriff vor dem Beifahrer hat einen Carbon-Einleger mit Kupferfaden und ein "Grand Edition"-Logo. Der Mercedes-AMG G 63 Grand Edition ist ab sofort zum Preis von 228.897 Euro bestellbar.

Fazit

Mercedes-AMG legt kurz vor dem Facelift, das 2024 erscheint, ein Sondermodell des G63 auf. Das limitierte Sondermodell läutet nicht den Abschied des starken G-Modells ein; AMG betont, dass die Geschichte des G63 "noch lange nicht zu Ende ist."