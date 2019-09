Mercedes-AMG GLE 63 Coupé 612 PS im SUV-Coupé

Mercedes baut die neue Generation des GLE weiter in seiner Performance-Sparte AMG aus. Nach den 53er-AMG-Modellen folgen 2020 die Coupés mit dem 63er-Appendix. Nun hat unser Erlkönig-Fotograf das Mercedes-AMG GLE 63 Coupé bei Testfahrten erwischt.

Wie schon beim GLE-SUV kommt auch das Coupé aus Affalterbach mit zwei Leistungsversionen auf den Markt. Unter der konturierten Motorhaube arbeitet der 4,0-Liter-Biturbo-V8, der in der S-Version 612 PS auf die Kurbelwelle stemmt und in der zivileren Version ohne den S-Zusatz immerhin noch auf 571 PS kommt.

GLE Coupé mit Luftfederung

Von der Mercedes E-Klasse leitet sich der Allradantrieb ab, der die Motorkraft über die elektromechanische Kupplung variabel zwischen den Achsen verteilt. Die Drehmomentverteilung wird dabei fortlaufend für die optimale Traktion überprüft und angepasst. Für den Kraftschluss sorgt eine modifizierte Neungang-Automatik mit verkürzten Schaltzeiten. Das Fahrwerk mit Luftfederung ist in drei Modi einstellbar, im Offroadeinsatz kommen noch zwei weitere Programme hinzu.

Optisch geriert sich der AMG GLE als ein typischer Vertreter der Affalterbacher: Die Schürze ist aggressiver gestaltet, der Grill ist ebenfalls neu und trägt ein Logo. An der Seite fallen neue Schweller sowie die AMG-Felgen mit Breitreifen auf. Das Heck erhält eine neue Abrisskante, in der Schürze lugen verchromte Doppelauspuff-Endrohre heraus. Im Innenraum kann der Besitzer mit zahlreichen AMG-Logos, Sport-Sitzen und –Lenkrad, AMG-Einstiegsleisten und Lederausstattung rechnen. Dazu kommen Kontrastziernähte und das Cockpit-Display, das sich weit über die Mittelkonsole hinaus erstreckt. Selbstverständlich ist auch das Infotainmentsystem MBUX an Bord.

Umfrage Mit welchem AMG würdet ihr an den Start gehen? 1301 Mal abgestimmt Mit dem kompakten A 35. Mit dem Kombi E 63 S. Mit dem Geländewagen G 63. Mit dem Sportwagen GT R. mehr lesen

Fazit

Manchmal ist Autobau einfach: Man greife in den Baukasten, hole einen Vier-Liter-V8 heraus und verpasse ihm mehrere Leistungsstufen und diverse fancy Fahrprogramme. Dazu programmiert man noch ein paar Kennfelder, gestaltet Schürzen und Schweller neu, greift tief ins Logo- und Schürzen- und Felgen-Regal – fertig ist das neue Modell. Das ist einfach, das ist effektiv und das funktioniert auch bei den Kunden.