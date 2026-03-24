Mercedes‑AMG GT Black Series Prototyp: Der GT3-Renner für die Straße

Black Series stand bei Mercedes-AMG von 2006 bis 2021 für besonders extrem ausgelegte Sportmodelle. Dann verschwand das Label aus dem Portfolio. Allerdings nur vorübergehend, wie sich jetzt mit der Ankündigung des Mercedes- AMG GT Black Series zeigt.

Black Series als Straßenversion des GT3 Angedeutet wurde das Comeback bereits im Vorjahr mit dem Concept AMG GT Track Sport. Aus diesem Technologieträger gehen jetzt gleich zwei außergewöhnliche Performance-Modelle hervor, denn Mercedes erweitert die AMG GT-Familie um den Mercedes‑AMG GT Black Series und den Mercedes-AMG GT3. Der Black Series dient dabei als Homologationsmodell für die nächste GT3-Generation. Aufgrund der Nähe zum waschechten Rennwagen verspricht AMG den radikalsten Black Series aller Zeiten.

Mit dem neuen Performance-Duo etabliert Mercedes auch eine neue Farbwelt: Rot steht künftig für den Mercedes‑AMG GT3 und als zentrales Element von Mercedes‑AMG Motorsport, Gelbgrün kennzeichnet den Mercedes‑AMG GT Black Series.

Konkrete Daten zum neuen AMG GT Black Series nennt Mercedes bislang nicht. Auch zum Concept AMG GT Track Sport wurden seinerzeit keine konkreten Infos geliefert. Klar ist nur, dass unter der langen Motorhaube ein V8-Herz schlagen wird. Der vier Liter große Biturbomotor dürfte Leistung irgendwo im Bereich zwischen 750 und 850 PS liefern und gut 850 Nm Drehmoment bereitstellen. Hinzu kommen üppiges Flügelwerk rundum sowie eine extrem rennsportliche Abstimmung. Das Black Series-Modell wird zudem extrem limitiert bei der Auflage.

In den Handel kommen dürfte der Performance-GT noch in diesem Jahr, schließlich wurde 2006, also vor 20 Jahren, mit dem SLK 55 AMG das erste Black Series-Modell aufgelegt. So ein Jubiläum bietet den idealen Anlass für ein Comeback.