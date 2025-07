Mercedes Concept AMG GT Track Sport: Der soll Rundenzeiten fressen

Konkrete Daten behält Mercedes noch für sich, kündigt aber an, dass das Concept AMG GT Track Sport einen Ausblick auf eine mögliche Erweiterung der GT-Baureihe mit V8-Motor gibt. Aktuell werde noch an letzten Details des High-Performance-Projekts, das kompromisslos auf absolute fahrdynamische Höchstleistungen ausgerichtet ist, gearbeitet, bevor es sich bald auf den Teststrecken beweisen muss.

Erste Details des Concept AMG GT Track Sport lassen sich auf den Teaserbildern aber bereits erkennen. Nicht zu übersehen ist der riesige Heckflügel, der anders als am GT3-Modell oder dem GT Track Series-Modell nicht auf Stützen steht, sondern an zwei bogenförmigen Auslegern über dem Heck hängt. Dazu scheint es eine neu geformte Frontschürze mit Spoilerlipe zu geben. Auffällig ist auch die im hinteren Bereich stark perforierte Motorhaube. Das Lochmuster erscheint allerdings nur der Funktion zu dienen und ist mit Sicherheit kein Seriendesign. Darunter könnten allerdings eine durchströmte Motorhaube und/oder Entlüftungskiemen in den Kotflügeln stecken, wie man sie bereits an der Track Series gesehen hat. Die Abdeckungen über den Scheinwerfer deuten auf neu geformte LED-Leuchten hin.