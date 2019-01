Im April 2016 kam die Mercedes E-Klasse in der aktuellen Form auf den Markt. Jetzt arbeiten die Schwaben am Facelift der Baureihe, das Ende 2019 präsentiert wird.

In den Handel kommt die renovierte Mercedes E-Klasse dann 2020, ein gutes halbes Jahr später folgt dann auch das modellgepflegte T-Modell der E-Klasse. Später legt Mercedes noch geliftete Versionen von Coupé, Cabrio und All Terrain auf.

Erkennbar sein wird die facegeliftete Mercedes E-Klasse an einer deutlich aggressiver gestalteten Front mit neuem Kühlergrill, der weiterhin seine horizontalen Streben aufweist. Dazu gibt es neue Schürzen und schmalere Scheinwerfern mit neuer Grafik. Hier dürften die neue A-Klasse und das Schwestermodell CLS Pate stehen. Wichtig, die Mercedes-Designer wollen die Unterscheidbarkeit zwischen der E- und der C-Klasse deutlich erhöhen. Modifiziert werden auch die Heckschürze sowie die Rückleuchten, die ebenfalls schmaler als bislang ausfallen. Änderungen am Blech wird es bei diesem Facelift nicht geben.

Technik bleibt nahezu unverändert

Während sich die Optik merklich ändert, sind technisch nur kleine Sprünge zu erwarten. Das Motorenportfolio der E-Klasse wurde gerade erst umfangreich aktualisiert und bleibt auch nach dem Facelift noch bestehen. Neben dem E 53 4-Matic mit dem Dreiliter-Reihensechszylinder und 435 PS plus 22 EQ-PS markiert der E 63 das obere Ende der Baureihe. Der 4,0-Liter-Turbo-V8 stemmt 571 beziehungsweise 612 PS in der S-Version auf die Kurbelwelle. Sicher werden die Aggregate in Sachen Leistung ein wenig zulegen.

Auch im Innenraum ist ein Update zu erwarten. Unsere Erlkönig-Bilder zeigen zwar, dass sich die Cockpitlandschaft mit dem XXL-Bildschirmen nicht verändert, dafür spielen die Mercedes-Ingenieure eine neue Version des MBUX-Infotainmentsystems auf. So versteht das System nun auch komplexere Spracheingaben und reagiert auf Gesten.

Die Preise werden bei Marktstart 2020 ungefähr auf dem Niveau des aktuellen Modells liegen. Die E-Klasse Limousine startet derzeit bei 44.863 Euro. Für den Kombi werden mindestens 48.249 Euro fällig.