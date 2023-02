Mercedes G-Klasse im Kompaktsegment Källenius will den Mini-G

Mercedes-Boss Ola Källenius will wohl eine kleine G-Klasse im Kompaktsegment bringen. 2026 soll der Mini-G am Start sein, dann vermutlich als E-Auto.

"Unbedingt", so habe das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfahren, "wolle Mercedes-Chef Ola Källenius einen kompakten Ableger der G-Klasse bis 2026 auf den Markt bringen." Zunächst macht diese Aussage stutzig. Schließlich verkündet der Autobauer seit Monaten die Streichung kleinerer Fahrzeuge zugunsten großer Luxus-Modelle mit hoher Marge. Man wolle kein Volumenhersteller sein und nicht mit der breiten Masse konkurrieren, heißt es in offiziellen Verlautbarungen. Wie also passt da eine Kompakt-Version der G-Klasse ins Bild?

Darüber lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nur spekulieren, doch schon die A-Klasse hat uns gelehrt, dass kompakte Fahrzeuge von Mercedes mitnichten günstig sein müssen. Der geplante und intern wohl noch umstrittene Ableger der G-Klasse soll vor allem flacher und tiefer werden, aber nicht sehr viel kürzer ausfallen als die Offroad-Ikone. Aufgrund ihres großen Erfolges denke Källenius laut Handelsblatt darüber nach, die Baureihe in alle Richtungen zu erweitern. Nicht nur ins Kompaktsegment, sondern bis hin zur Maybach-Version.

Mini-G auf MMA-Plattform

Ein Auto, das für 2026 geplant ist, dürfte zumindest nicht ausschließlich als Verbrenner auf den Markt kommen. Eine Elektroversion ist dann eigentlich Pflicht. Die neue MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture) kann beides tragen und wird Ende 2024 mit dem neuen CLA debütieren. Auf ihr sollen später weitere kompakte Fahrzeuge bis C-Klasse-Level und eben die kompakte G-Klasse basieren. Konzipiert ist sie für Volumenmodelle – oder zumindest das, was Mercedes unter "Volumenmodell" versteht. Passender wäre vermutlich "Sub-Luxus-Modelle" unterhalb jener Autos auf der kommenden MB.EA-Plattform für die Nachfolger etwa von EQS und EQE.

Mercedes / Patrick Lang Kommt die kompakte G-Klasse 2026, ist eine Elektro-Version Pflicht. Auf dem Bild haben wir den EQG virtuell für Sie geschrumpft.

Ab Start dürfte die Mini-G-Klasse als Elektromodell also mit 800-Volt-Technik, Reichweiten von mehr als 500 Kilometern, großen Screens im Cockpit und dem neuen Betriebssystem MB.OS vorfahren. Nicht zuletzt E-Auto-Pionier Tesla will man damit in Stuttgart ein Schnippchen schlagen. Die Verbrenner-Versionen erhalten aller Voraussicht nach Motoren aus der Partnerschaft mit Geely – als quer eingebaute Drei- und Vierzylinder, die auch Volvo-Modelle und Autos von Lynck & Co. antreiben. Bevor wir jedoch in den Genuss einer kompakten G-Klasse kommen, steht für 2024 die Elektro-Version des Offroaders an, die oben im Video zu sehen ist. In unserer Fotoshow oben im Artikel sehen Sie dagegen die noch getarnte Facelift-Version der aktuellen Verbrenner-G-Klasse als Erlkönig.

Fazit

Mercedes-Boss Ola Källenius scheint der Idee eines kompakten G-Modells sehr zugetan zu sein. Die Schrumpf-Version des Offroaders soll demnach 2026 als Elektroauto und Verbrenner auf der MMA-Plattform debütieren. Über die Preise für ein solches Auto kann man nur orakeln, doch sie dürften weit oberhalb der Kosten für herkömmliche Kompakte à la A-Klasse liegen.