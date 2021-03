MG Extender Pickup für Thailand

MG ist gerade erst wieder auf dem Weg auf den deutschen Markt. International sind die Briten in chinesischer Hand breiter aufgestellt. In Thailand haben sie den Pickup Extender überarbeitet.

Der exklusiv in Thailand angebotene MG Extender kam dort erst 2019 auf den Markt, erhielt jetzt aber für das Modelljahr 2021 eine deutliche Überarbeitung. Verfolgt man seine Gene bis zum Ursprung, so stößt man auf den Maxus T70, der ebenfalls von der MG-Mutter SAIC gefertigt wird.

Überarbeitete Optik

Mit der aktuellen Überarbeitung entfernt sich der Extender noch weiter vom T70, was optisch für mehr Eigenständigkeit sorgt, auch wenn die Technik die gleiche bleibt. Das neue Extender-Gesicht prägen der riesige, achteckige und in Chrom gefasste Kühlergrill sowie die schlitzförmigen LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrleuchten in den oberen Ecken. Darunter machen sich in großen angedeuteten Kühlluftschächten Nebelleuchten breit. Ein Unterfahrschutzelement dient als Unterlippe des Extender-Gesichts.

Am Heck durften die Designer ebenfalls nochmal ran. Die Rückleuchten treten jetzt mit LED-Technik und einer C-förmigen Signatur an. Optisch sind sie über eine rote Kunststoffverkleidung an die Heckklappe angebunden.

Im Innenraum hält MG neue Lederoberflächen für die Sitzanlage bereit. Ansonsten bleibt es beim zentralen 10-Zoll-Touchscreen, dem Digital-Cockpit vor dem Fahrer sowie den Aluminiumapplikationen an der Armaturentafel.

Zwei Kabinen zur Wahl

Kunden können weiter zwischen der zweitürigen, kurzen Kabine mit zwei Sitzplätzen und etwas Stauraum dahinter und der viertürigen Kabine mit dann fünf Sitzplätzen wählen.

Unter der Motorhaube des MG Extender schlägt immer ein zwei Liter großer Vierzylinder-Turbodiesel, der es auf 161 PS und 375 Nm Drehmoment bringt. Der Kunde bekommt ihn wahlweise mit Heck oder Allradantrieb. Während der Hecktriebler mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe kombiniert wird, können Allrad-Käufer zwischen der Handschaltung und einer Achtgang-Automatik wählen.

Fazit

In Thailand ist MG mit dem Extender im Pickup-Geschäft aktiv. Der ist eigentlich ein Maxus T70 von Konzernmutter SAIC. Jetzt gab es ein umfassendes Facelift.