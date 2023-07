Auf der Bangkok International Motor Show hatte Mitsubishi den neuen Pick-up L200, in Asien als Triton vermarktet, bereits vorgestellt. Zwar noch unter dem Namen XRT Concept und ganzflächig mit Tarnfolie beklebt. Doch es war klar, dass unter der wild gemusterten Folierung bereits das Serienauto steckt, das Mitsubishi am 26. Juli in Bangkok vorgestellt hat. Hier startet der Verkauf ab sofort. Zum ersten Mal seit 12 Jahren soll der neue Mitsubishi Pick-up außerdem ab 2024 auch in Japan angeboten werden.

Rein optisch folgt der L200/Triton dem aktuellen SUV-Trend, der viel Kante und ebene Fläche in das Design packt. Schmale LED-Leuchten unterhalb der Motorhaube werden von den Hauptscheinwerfern darunter ergänzt, noch eine Etage tiefer sind kleine Nebelscheinwerfer-Spots in die Front integriert. Rundungen sucht man an der Front und dem dreidimensional herausgeformten Kühlergrill weitgehend vergeblich.

Mitsubishi Der gewohnte Knick nach oben in der hinteren Fensterlinie bleibt. Von der früher im unteren Bereich bis in die Kabinenlinie hinein geformten Ladefläche hat sich Mitsubishi allerdings verabschiedet.

Seitlich bleibt es bei den schon beim Vorgänger eingeführten großen Radhausverbreiterungen. Der Knick nach oben in der Fensterfläche der Hecktür wirkt ebenfalls vertraut. Die Rückleuchten ragen weiter in die Seiten der Ladefläche hinein, auch hinten gibt es große Ausbuchtungen für die Radhäuser.

Konservativer Innenraum Der Blick in den Innenraum zeigt eine eher konservative Landschaft, die sich beispielsweise vom progressiveren Interieur des neuen Ford Ranger deutlich unterscheidet. Ein freistehendes Querformat-Display auf der Mittelkonsole bringt etwas Modernität ins Spiel, richtige mechanische Schalter für Klimasteuerung und Soundsystem sind allerdings weiter an Bord. Ebenso traditionsbewusst sind die analogen Instrumente für Drehzahl und Tempo, die ein mittleres Farbdisplay einrahmen.

In diesem Stil geht es auch beim Fahrwerk weiter. Das setzt laut Mitsubishi in erster Linie auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, nicht so sehr auf supersportliche Straßen-Performance. Dementsprechend bleibt es an der hinteren Starrachse bei Blattfedern, die im Vergleich zum Vorgänger leichter bei gleichzeitig vergrößerten Stoßdämpfern ausfallen sollen. Vorne arbeitet wie gehabt eine Einzelradaufhängung mit Federbeinen.

Mitsubishi Der Blick unter das zeitgleich vorgestellte Rallye-Auto zeigt die weiterhin verwendeten Blattfedern an der hinteren Starrachse.

Die Fahrzeugdimensionen nennt Mitsubishi aktuell nur für das aus dem neuen Triton abgeleitete Rallye-Auto (siehe Bildergalerie), mit dem die Japaner im August bei der Asia Cross Country Rally antreten wollen. Nachdem der Rallye-Pickup weitgehend auf dem Serienauto aufbaut, dürften diese nicht stark voneinander abweichen. Hier ist die Rede von 5,32 Meter Länge, 1,86 Meter Breite und einem Radstand von 3.130 Millimeter.

Gemeinsam mit Nissan entwickelt Obwohl noch nicht bestätigt, wird sich der neue L200 die Plattform wahrscheinlich mit dem Nissan Navara der nächsten Generation teilen, der ebenfalls kurz vor dem Wachwechsel steht. Mitsubishi ist der Renault-Nissan-Allianz im Jahr 2016 beigetreten, der noch aktuelle L200 wurde 2014 erstmals vorgestellt. Dass die beiden Allianz-Partner seitdem unabhängig an eigenen Pick-up-Varianten weiterentwickelt haben, statt das Projekt gemeinsam anzugehen, ist sehr unwahrscheinlich.

Mitsubishi Der 2,4-Liter-Diesel entstammt einer Kooperation mit Nissan.

Motorseitig wird der neue 4N16-Diesel einziehen und den bisher verwendeten 4N15 ablösen. Der 4N16 verfügt über den nahezu identischen Hubraum (2,4 Liter) und wird seit Kurzem im Nissan Caravan, ein Großraum-Van, eingesetzt. Im L200/Triton ist das Aggregat in drei Leistungsstufen verfügbar. Basis sind 110 kW/150 PS mit 330 Nm Drehmoment, die mittlere Leistungsstufe liegt bei 135 kW/184 PS und 430 Nm. Als Topmotorisierung kommt der Vierzylinder auf 150 kW/204 PS und 470 Nm.

Wie beim Vorgänger gibt es neben der heckgetriebenen Basisversion zwei verschiedene Allradsysteme zur Auswahl: Ein starrer Zuschalt-Allrad als kostengünstige Variante und ein aufwendiger, abschaltbarer Permanent-Allradantrieb mit zentraler Differentialsperre. Als Getriebe stehen Handschalter und Automatik mit jeweils sechs Gängen zur Verfügung.

Verkaufsstart und Preis Bei gleichem Radstand und Außenlänge wird der Mitsubishi Triton/L200 auch weiterhin in den Konfigurationen als Doppelkabiner, 1,5- und Einzelkabiner angeboten, was jeweils entsprechend kürzere oder längere Ladeflächen mit sich bringt. In Thailand hat der Verkauf bereits begonnen. Dort startet das Basismodell mit Heckantrieb und Einzelkabine bei umgerechnet rund 14.200 Euro. Der Doppelkabiner mit Allradantrieb und der mittleren 184-PS-Motorisierung ist für umgerechnet rund 22.300 Euro zu haben.

