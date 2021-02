Neuer Honda HR-V (2021) Generation 3 wird erwachsener

Der SUV zeigt sich mit einem aggressiveren Layout, wenngleich die Karosserie auf starken Sicken wie beim Vorgänger verzichtet. An der Front orientiert er sich am Styling des Civic, zeigt entsprechend schmale Scheinwerfer und eine hervorstehende Motorhaubenkante. Der Kühlergrill fällt breiter aus, die Schürze gerader und maskuliner. Im unteren Bereich der Schürze flankieren die LED-Nebelleuchten eine weitere breite Kühlluftöffnung.

Größere Kofferraumöffnung beim neuen Honda HR-V

Die Seitenansicht zeigt sich robuster mit ausgestellten Radhäusern sowie einer markanten Sicke in Höhe der Türgriffe. Apropos Griffe. Während Fahrer und Beifahrer klassische Bügelgriff bedienen, greifen die Heckpassagiere wie schon beim Vorgänger nach den in die hintere Scheiben integrierten Griffmulden.

Die Fensterlinie erscheint deutlich höher als bei der 2. Generation, dafür wirkt die Dachlinie noch coupéhafter. Die Außenspiegel mit integrierten Blinkern thronen auf der Türbrüstung. Eine höhere Dachreling ist zu erkennen, ebenso ein Dachkantenspoiler. Das Heckfenster fällt klein aus und steht flacher an. Schmale Leuchten am Heck reichen bis weit in die Kofferraumklappe hinein, die zudem größer ausfällt. Insgesamt macht der neue HR-V einen weniger verspielten und erwachseneren Eindruck. Dazu gehört auch, dass die Dimensionen wachsen – bis auf die Fahrzeughöhe.

HR-V nur mit Benziner-Hybrid

Der neue Honda HR-V zielt auf die Konkurrenz aus Kia X-Ceed oder Renault Arkana. Unter der Haube ist nur ein Benziner am Start. Nachdem Honda ab 2022 keine Modelle mehr ohne elektrifizierten Antriebsstrang anbietet, kommt hier der Hybrid-Antrieb aus dem CR-V zum Einsatz kommen. Entsprechend ist der H-RV e:HEV mit dem 1,5-Liter-Benziner gekoppelt. Für die Kraftübertragung ist eine manuelle Schaltbox mit sechs Gängen oder eine CVT-Getriebe möglich – auch eine Allrad-Version mit zwei Elektromotoren soll es geben. Später könnte auch noch ein reines Elektromodell denkbar sein. Technische Daten bleibt Honda indes schuldig, sie werden zu einem späteren Zeitpunkt publiziert.

Honda Das Cockpit des neuen HR-V zeigt sich aufgeräumt.

Das klare äußere Design des neuen HR-V setzt Honda auch im Innenraum fort. Ein lang gestreckter asymmetrischer Armaturenträger nimmt schmale Luftschlitze auf. Mittig thront ein neun Zoll großer Touchscreen, der die Infotainmentfunktionen anzeigt. Integriert sind hier auch Wi-Fi-Hot-Spot sowie das Honda-Connect-System inklusive Apple Car-Play und Android Auto. Der Fahrer greift in ein Dreispeichenlenkrad mit kleinem fast quadratischen Pralltopf und schaut auf ein klassisches, teildigitales Cockpit mit Rundinstrumenten. Während der Tacho analog anzeigt, werden weitere Funktionen auf einem 7 Zoll großen Bildschirm präsentiert.

Zu den weiteren Ausstattungen gehören – je nach Ausstattungspaket optional – ein Panorama-Sonnendach, LED-Innenaumbeleuchtung sowie der "Digital Key" zum Öffnen des HR-V via Smartphone und 18 Zoll große Leichtmetallfelgen (Basis mit 16-Zöllern). Die hinteren Sitze lassen sich im Verhältnis 60:40 umlegen, den Zugang zum Kofferraum gewährt eine automatisierte Kofferraumklappe.

Umfrage 320 Mal abgestimmt Wie gefällt Ihnen der neue Honda HR-V? Super, ein echter Hingucker! Gar nicht, sieht beliebig aus! mehr lesen

Fazit

Der neue Honda HR-V erscheint erwachsener und stimmiger. Auch das Interieur, entlehnt vom Civic, wirkt modern und ansprechend. Schade, dass es zur Premiere keine technischen Daten oder gar Preise gibt.