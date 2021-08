Kia Sportage (2022) Kompakter und als Plug-in-Hybrid nach Europa

Seit 2015 ist der intern "QL" genannte SUV auf dem Markt und läuft Mitte 2021 aus. Die fünfte Generation des Sportage basiert auf der gleichen Plattform wie der neue Konzernbruder Hyundai Tucson. In Korea wurde der Neuling bereits im Juli vorgestellt, und zwar in einer geräumigen Langversion. Speziell für den europäischen Markt hat sich Kia jedoch auch eine kürzere, etwas coupéhafter gestaltete Modellvariante ausgedacht. Diese wird nun per Skizzen erstmals angekündigt, am 1. September online vorgestellt und zudem im September dem Publikum der IAA Mobility in München präsentiert. Für Anfang 2022 ist ihre Markteinführung angedacht.

Auf den Skizzen sind klare gestalterische Unterschiede im Bereich der C-Säule zu erkennen. Wo der lange Sportage ein drittes Seitenfenster präsentiert, zeigt sich bei der Europa-Version nur Metall; die Scheiben der Fondtüren knicken auf halbem Wege nach oben ab. In der GT-Line-Variante verpassen die Kia-Designer dem Modell ein schwarz abgesetztes Dach; diese Option soll es auch für die Langversion geben. Farbe kommt im Bereich der Schweller und der Schürzen, die sich optisch leicht von jenen der Langversion zu unterscheiden scheinen, ins Spiel. Die Form der Matrix-LED-Scheinwerfer und der LED-Tagfahrleuchten in Bumerang-Form scheint übereinzustimmen.

Während sich die Europa-Version in ihren Dimensionen an der vierten Sportage-Generation orientiert, die 4.485 Millimeter lang ist und über einen Radstand von 2.670 Millimetern verfügt, wächst die Langversion beträchtlich. Deren Radstand beträgt 2.755 mm, in der Breite kommt sie auf 1.865 mm, in der Länge auf 4.660 mm und in der Höhe auf 1.660 mm. Das Gepäckvolumen beträgt 637 Liter. Die Rücksitze lassen mit einem einfachen Knopfdruck umklappen, sodass sich nahtlos und schnell ein ebener Laderaum schaffen lässt.

Schluss mit rund: Neue schärfere Optik

Optisch gestaltet Kia beide Sportage-Versionen deutlich um. Das Design orientiert sich am neuen Optima, Sorento und EV6 und fällt nicht ganz so rundlich wie bisher aus. Entsprechend ist an der Front die Tiger-Nase zu erkennen sowie ein leicht eingezogener Grill. Die Matrix-LED-Scheinwerfer, die von LED-Tagfahrleuchten in Bumerang-Form begrenzt werden, liegen hoch in der Front, die Motorhaube fällt konturiert aus.

Unter der Fensterlinie macht sich bei beiden Sportage-Modellen eine geschwungene Karosseriesicke breit, die am Heck den Radhäusern noch mehr Kraft verleiht. Die klassischen Außenspiegel thronen auf der Türbrüstung. Das Dach verläuft nahezu waagerecht und bildet nach hinten einen Dachkantenspoiler. Die Heckscheibe steht bei der Langversion steil an, während sie bei der coupéhaften Variante sanft nach unten abknickt. Starke Sicken prägen das Heck mit aufrechtstehenden Leuchten, die per Band verbunden sind. Je nach Ausstattungsvariante steht der Sportage auf 17, 18 oder 19 Zoll großen Leichtmetallrädern.

Blick ins Cockpit

KIa Der erste Blick in den Innenraum zeigt einen extrem breiten Bildschirm vor dem Fahrer.

Auch für den Innenraum hat sich der Sportage bei den Brüdern einiges abgeguckt. Das Sportlenkrad kommt mit einem kleinen Pralltopf und drei Speichen daher. Ein 12-Zoll-Cockpit-Display und ein weiterer 12-Zoll-Touchscreen unter einer gemeinsamen Scheibe auf dem Armaturenträger informieren, entertainen und navigieren die Passagiere. Neben einem neuen Infotainment-System erhält der Sportage Gen. 5 auch noch weitere Konnektivitäts-Features. So lassen sich mehrere Smartphones integrieren und das Rangieren funktioniert per Fernsteuerung. Info-Dienste per Kia-App sind nun ebenso Realität wie die Kia-Navigation mit historischen und Echtzeit-Verkehrsdaten sowie Fußgänger-Navigation per Smartphone für die letzte Meile. Auch Over-the-Air-Updates der Software sind möglich. Bei den Assistenzsystemen gesellt sich ein Spurhaltedienst, ein adaptiver Tempomat sowie ein Totwinkelwarner dazu. Der Shift-by-Wire-Getriebwählhebel sitzt auf der Mittelkonsole.

Beim Fahrwerk setzt Kia auf elektronisch geregelte Dämpfer. Ein Terrain-Modus konditioniert den elektronisch gesteuerten Allradantrieb des Sportage bei schwierigeren Bedingungen wie Schnee, Schlamm und Sand. In Korea wird der neue Sportage mit einem 1,6-Liter-Turbobenziner mit 180 PS und 270 Nm Drehmoment angeboten. Dazu kommt ein Zweiliter-Turbodiesel mit 186 PS und 425 Nm Drehmoment. Der Benziner kommt als Sechsgang-Handschalter oder Siebengang-Doppelkuppler. Der Diesel ist immer mit einer Achtgang-Automatik verknüpft.

Europa-Debüt mit Plug-in-Hybrid-Antrieb

Kia kündigt aber, je nach Markt, auch den Einsatz von Hybrid- (HEV) und Plug-in-Hybrid (PHEV)-Antrieben an. Ein Plug-in-Vertreter debütiert auf der IAA Mobility gemeinsam mit der europäischen Karosserievariante. Die Eckdaten: Ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner spannt sich mit einem 67 kW (91 PS) starken Elektromotor zusammen. Die Batterie verfügt über eine Kapazität von 13,8 Kilowattstunden. Informationen zur Systemleistung, zu den Fahrleistungen und zur elektrischen Reichweite folgen jedoch erst später.

Fazit

Nach dem durchaus polarisierenden Hyundai Tucson macht Kia sich nun über den Schwester-SUV her. Der kompakte Sportage fällt in der fünften Generation nicht mehr ganz so rundlich-niedlich aus, sondern zeigt Kante – und das sowohl in der knackigeren Europa-Version als auch in der praktischeren Variante für den globalen Markt. Auch im Inneren geht es künftig deutlich moderner zu: Digitales Cockpit, größerer Screen, mehr Konnektivität, Assistierung und Infotainment. Es bleibt bei den bekannten Benziner- und Diesel-Motoren mit 1,6 und 2,0 Litern Hubraum – hinzu kommt die PHEV-Version.