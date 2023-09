Der Rahmen ist dabei nicht rechteckig, sondern trapezförmig gestaltet. Die oberen Ecken sind also eingerückt. Der Bildschirm ist mit einem hinteren Fuß befestigt, der für die Insassen nicht sichtbar ist. So wirkt es, als würde der Screen über dem Armaturenbrett schweben. Dieser optische Schwebeeffekt wird durch die LED-Ambientebeleuchtung unterhalb des Bildschirms verstärkt.

Auf der rechten Seite des Curved-Displays, also fast in der Mitte des Armaturenbretts, befindet sich der Touchscreen. Der ist damit sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer zugänglich. Er kann zur Steuerung von Heizung, Klimaanlage und Navigation oder auch für die Verwaltung von Medien- und Konnektivitätssystemen verwendet werden.

Auch am Lenkrad bleiben mehrere Bedienelemente erhalten. Die zwei berührungsempfindlichen Flächen in der Nähe des Daumens reagieren erst auf Tastendruck, um Fehlbedienungen zu vermeiden. Hinzu kommen zwei neue, schlanke Bedienelemente hinter dem Lenkrad.

Die neuen Teaser-Bilder geben indes schon jetzt einen Eindruck von der Optik des Elektromodells. Die Scheinwerfer fallen extrem schmal aus, geben dem SUV-Coupé ein aggressives Antlitz. Die Tagfahrlichter setzen sich in der Schürze nach unten fort und flankieren den expressiven "Grill" mit seiner 3D-Optik. Zentral prangt das große neue Peugeot-Logo an der Front. Darüber sitzt die Baureihen-Ziffer in einem schmalen Steg, der die Scheinwerfer verbindet. Die konturierte Fronthaube rangt hoch auf und bildet zusammen mit den ausgestellten Kotflügeln und der massiven Front eine kraftvolle Erscheinung. Das Dach neigt sich sanft gen Heck und bildet zusammen mit dem Heckspoiler die coupéhafte Linie. Die farblich abgesetzte obere Fensterlinie und die kräftigen Kotflügel hinten bilden zusammen mit der hohen Fensterlinie und den kurzen Überhängen eine dynamische Silhouette. Das eingezogene Heck dominiert ein Heckklappen-Spoiler sowie ein Leuchtenband, das sich an den Scheinwerfer-Elementen orientiert. Hier steht "Peugeot" im verbindenden Steg; die Baureihen-Ziffer prangt mit einem stilisierten "E" darunter.