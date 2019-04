Porsche treibt die Elektrifizierung seiner Sportwagen voran und bietet ab 2022 den Porsche 718 Boxster und 718 Spyder nicht nur als Hybrid-Modelle, sondern auch als reine Elektro-Sportwagen an.

Eine interne Porsche-Studie hat ergeben, dass die aktuelle Lithium-Ionen-Technik noch nicht ausgereift sei, um rein elektrisch eine Reichweite von mehr als 300 Kilometer zu gewährleisten, ohne signifikante Änderungen an der aktuellen Plattform der Mittelmotor-Sportwagen vorzunehmen. Daher kommen die Hybrid-718 auf der bestehenden Basis, die E-718 auf der neuen Elektroplattform.

Gegenüber der britischen Medien bestätigte Porsche Boss Oliver Blume: „Wir haben Prototypen des 718 mit Elektroantrieb in der Erprobung, und ein Hybrid-Prototyp wird aufgebaut“, sagte er. „Wenn man sich die nächste Generation dieser Autos anschaut, dann ist das machbar, obwohl noch nicht klar ist, ob es sich um Hybrid oder Plugin-Hybride handeln wird.“

Auch der 911er wird hybridisiert

Egal, wie die Entscheidung ausfällt, die Hybrid-Modelle kommen mit einem 48-Volt-Bordnetz und einem ins Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe integrierten E-Motor daher. Die Mild-Hybrid-Version dient ausschließlich der Leistungssteigerung und der besseren Effizienz – eine reinen Elektro-Modus gibt es nicht. Dies ermöglicht die Plugin-Version von 718 Boxster und 718 Cayman mit deutlich größeren Batterien. Beide Systeme sind mit dem Vierzylinder-Boxer gekoppelt – und auch beim 911 in Verbindung mit den Sechszylinder-Motoren vorgesehen. Hier liegt der Fokus aber auch darauf, mit dem Hybrid-System die Motoren tauglich für die nächste Abgasnorm zu machen.

Bereits 2011 hat Porsche mit dem Boxster E einen ersten Elektrosportwagen als Einzelstück angefertigt. Er verfügt über einen 350 Kilo schweren Eisen-Phosphat-Akku mit einer Kapazität von 29 kWh. Der E-Motor mit 122 PS stammt aus dem E-Golf und treibt die Hinterräder an. Auch ein Allrad-Modell mit zwei Motoren wurde aufgebaut. 2017 präsentierte Porsche dann mit dem Cayman E-Volution einen weiteren Elektro-Sportwagen auf Basis des 981c. Im Unterboden wurden 365 Kilo schwere Akkus verbaut, die eine Kapazität von 38 kWh hatten. Die Leistung lag bei 462 PS respektive 340 Kilowatt – 120 kW leiste die vordere Maschine, 200 kW der hintere E-Motor. In 3,3 Sekunden sollte der E-Cayman auf Tempo 100 beschleunigen. Mit seiner 800-Volt-Ladetechnik gab die Studie damals einen ersten Hinweis auf den Porsche Taycan.

718 auf PPE-Plattform wie Macan

Und hier schließt sich der Kreis zum elektrischen 718. Diese wird ebenfalls wie das große Vorbild über die 800-Volt-Technologie für schnelles Laden verfügen, aber im Gegensatz zum Taycan oder Audi E-Tron GT nicht auf deren Plattform basieren. Stattdessen bauen 718 Boxster und Cayman auf der gemeinsam mit Audi entwickelten PPE-Plattform (Premium Platform Electric) auf. Diese Basis nutzt auch der kommende Porsche Macan und der Audi Q5 als E-Modell, während die Plugin-Hybrid-Versionen auf den bekannten Plattformen sitzen.

Der Porsche 718 als Cayman und Boxster kam 2016 auf den Markt, 2022 steht dann ein Facelift an. In diesem Zuge rollen dann die elektrifizierten Modelle und der E-718 an den Start.