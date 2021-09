Porsche 718 Cayman und Boxster (2024) Die modernsten Porsche - elektrisch, leicht, Allrad

Nach den Taycan-Modellen und dem elektrischen Porsche Macan ab 2023 legt Porsche auch die 718-Baureihe – also den Cayman und den Boxster – als Elektrosportwagen auf Kiel. Optisch orientieren sich beide Sportwagen an der auf der IAA gezeigten Studie Mission R (siehe Fotoshow). Für die Serien-Modelle entfallen die expressiven Aero-Elemente wie der große Heckspoiler oder die martialische Frontschürze nebst Seitenschwellern. Was der Mission R jedoch als Hinweis auf die kommenden 718er präsentiert, ist das typische E-Gesicht, wie wir es vom Taycan kennen.

Aus gut unterrichteten Quellen will "Car and Driver" nun erfahren haben, dass die Elektro-718er im Interieur deutlich zukunftsweisender ausfallen, als der große Bruder Taycan. Das Cockpit soll einen "gewaltigen Sprung" machen und beide Modelle die "modernsten Porsche" werden. Hier ziele der Sportwagenbauer wohl in erster Linie auf den chinesischen Markt mit seinen jungen im Durchschnitt 31 Jahre alten Kunden.

Porsche 718 Boxster und Cayman mit 400 km Reichweite

Technisch bauen beide Modelle wie auto-motor-und-sport.de bereits Mitte 2021 berichtete auf der von Audi und Porsche gemeinsam entwickelten 800-Volt-PPE-Plattform auf. Auf dieser Basis bauen auch der Macan EV sowie das Schwestermodell Audi Q6 E-Tron auf. Die Plattform wird jedoch im Vergleich zu den SUV verkürzt und weiter angepasst. Besonders der Einsatz von Leichtbau-Elementen soll den Gewichtsnachteil der schweren Batterien im Unterboden wettmachen. Die Modelle sollen rund 1.600 Kilo auf die Waage bringen. In Sachen Antrieb sollen beide Modelle in der Basisausführung nur mit einem elektrischen Heckmotor an den Start gehen, in den leistungsstärkeren Versionen macht ein zusätzlicher Front-E-Motor die Sportwagen zu Allradlern. Als Reichweite stehen rund 400 Kilometer zu Buche, wobei Porsche hier noch Ladeleistung und Reichweite verbessern will.

Rückblick: Bereits 2011 hat Porsche mit dem Boxster E einen ersten Elektrosportwagen als Einzelstück angefertigt. Er verfügt über einen 350 Kilo schweren Eisen-Phosphat-Akku mit einer Kapazität von 29 kWh. Der E-Motor mit 122 PS stammt aus dem E-Golf und treibt die Hinterräder an. Auch ein Allrad-Modell mit zwei Motoren wurde aufgebaut. 2017 präsentierte Porsche dann mit dem Cayman E-Volution einen weiteren Elektro-Sportwagen auf Basis des 981c. Im Unterboden wurden 365 Kilo schwere Akkus verbaut, die eine Kapazität von 38 kWh hatten. Die Leistung lag bei 462 PS respektive 340 Kilowatt – 140 kW leistete die vordere Maschine, 200 kW der hintere E-Motor. In 3,3 Sekunden sollte der E-Cayman auf Tempo 100 beschleunigen. Mit seiner 800-Volt-Ladetechnik gab die Studie damals einen ersten Hinweis auf den Porsche Taycan. Dass die 718er als Elektrosportwagen an den Start gehen werden, wurde dann in der Folge mehrfach in Aussicht gestellt. "Der 718 und Elektroantrieb – das passt, nicht wahr?", sagte Porsches Finanz- und IT-Vorstand Lutz Meschke bereits 2019 dem britischen Fachmagazin "Top Gear". "Die nächste Generation dieses Autos wäre ein guter Zeitpunkt, um vollelektrisch zu fahren." Meschke kündigte im gleichen Atemzug einen Allradantrieb für den Sportwagen an: "Ja, das muss so sein, es ergibt einfach Sinn."

718 als Hybrid? Kommt nicht!

Eine Porsche-Sprecherin wollte weder die Aussage noch das konkrete Vorhaben auf Nachfrage bestätigen. Porsche beteilige sich nicht an Spekulationen – und wenn, dann liege der Wechsel des Antriebskonzepts weit in der Zukunft. Wobei: Wenn selbst der eigene Vorstandschef zugibt, dass entsprechende Autos getestet werden, dann muss etwas dran sein: "Wir haben Prototypen des 718 mit Elektroantrieb in der Erprobung, und ein Hybrid-Prototyp wird aufgebaut", sagte Oliver Blume im Frühling 2018. "Wenn man sich die nächste Generation dieser Autos anschaut, dann ist das machbar, obwohl noch nicht klar ist, ob es sich um Hybrid oder Plug-in-Hybride handeln wird."

Nach dem Bericht von "Car and Driver" soll in Sachen Hybrid-Technik bereits bei Porsche eine Entscheidung gefallen zu sein. Wegen der Gewichtsprobleme der beiden Antriebe wurden Hybrid-718er verworfen. Stattdessen sollen die aktuellen Sportwagen mit Verbrennungsmotoren weiter im Angebot bleiben, bis die Euro-7-Abgasnorm die Motoren ausbremst. Ähnlich fährt Porsche die Strategie beim Macan, dessen Verbrenner-Modelle parallel zum neuen Elektro-SUV angeboten werden.

Fazit

Porsche scheint den Elektro-Schwung, der mit dem Taycan in Gang gekommen ist, schnell nutzen zu wollen. Auf Basis der Aussagen der Porsche-Vorstände ergibt sich ein immer klareres Bild, was die Zukunft des 718 Boxster und Cayman angeht. Und die liegt in der Voll-Elektrifizierung. Die E-Antriebe würden der Baureihe sicher eine größere Chance auf eine erfolgreiche und dauerhafte Zukunft bescheren als die derzeitigen Verbrennungsmotoren.