Porsche 911 GT3 Touring-Paket Spoilerfrei und Spaß dabei

Der Porsche 911 GT3, Typ 992, gilt für viele als der perfekte Sportwagen, wenn es um die Jagd nach schnellen Rundenzeiten geht. Der GT3 kann aber auch Understatement – ausgerüstet mit dem Touring-Paket ohne großen Heckspoiler. Den ersetzt ein eigenständig gestaltetes Heckdeckelgitter mit dem Schriftzug "GT3 touring".

Fix-Flügel weicht Vario-Spoiler

Porsche Ein dezenter ausfahrbarer Spoiler ersetzt den großen, fest montierten Heckflügel.

Dieser Verzicht ist auch der auffälligste Unterschied im Exterieur gegenüber dem normalen 911 GT3. Damit der Elfer mit Touring-Paket dennoch immer genug Abtrieb auf der Hinterachse bereitstellt, führt er im cleanen Heck einen automatisch ausfahrenden Heckspoiler mit.

Kenner identifizieren noch weitere Differenzierungsmerkmale. So prägen den Touring silberfarbene Leisten aus hochglanzeloxiertem Aluminium an den Seitenscheiben, silberfarbene Endrohre an der Sportabgasanlage und ein Bugteil, das in Wagenfarbe lackiert ist.

Das Interieur lässt sich optional mit erweiterten Lederumfängen in Schwarz aufwerten. Beledert präsentieren sich dann der Lenkradkranz, der Schalt-/Wählhebel, der Deckel des Ablagefachs der Mittelkonsole, die Armauflagen in den Türverkleidungen und die Türzuziehgriffe. Vernäht ist die Teillederausstattung mit schwarzem Faden. Die Vorderseite der Schalttafel sowie das seitliche Oberteil der Türverkleidung sind mit einer speziellen Oberflächenprägung versehen.

Porsche Das Cockpit wird etwas komfortabler.

Die Mittelbahnen der Sitze sind mit schwarzem Stoff bezogen, auch der Dachhimmel ist schwarz gehalten. Die Kopfstützen tragen geprägte Porsche-Wappen. Die Einstiegsblenden im Türausschnitt und die Zierblenden in der Instrumententafel sowie an der Mittelkonsole sind aus gebürstetem schwarzen Aluminium.

Power-Boxer bleibt unverändert, der Preis auch

Auf der Antriebsseite bleibt der GT3 auch mit Touring-Paket ganz rassiger Sportwagen. 510 PS und 470 Nm Drehmoment aus einem vier Liter großen Sechszylinder-Boxer treffen auf 1.418 Kilogramm Gewicht. Serienmäßig wird der 911 GT3 mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe ausgeliefert. Erstmals kann das Touring-Paket ohne Aufpreis auch mit dem 7-Gang-PDK kombiniert werden. Dann steigt das Gewicht allerdings auf 1.435 Kilogramm.

Unverändert bleibt der Einstiegspreis für den Porsche 911 GT3 – egal, ob mit oder ohne Touring-Paket. Er kostet 170.969 Euro und kann ab sofort bestellt werden.

Fazit

Nicht jeder, der gerne einen Porsche GT3 besitzt, möchte auch mit dem auffälligen Heckspoiler spazieren fahren. Porsche bietet entsprechend auch für den neuen GT3 wieder das Touring-Paket an – ohne Spoiler und ohne Aufpreis.