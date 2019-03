Mit dem Berlinetta versucht ein weiterer Kleinserienhersteller die Welt mit einem sportlichen Hypercar mit Hybridantrieb zu beglücken. Die Eckdaten des Puritalia Berlinetta lesen sich auch entsprechend spektakulär.

Das Chassis für den Zweitürer bildet ein nur 150 Kilogramm schweres Kohlefaser-Monocoque mit angeschraubten Hilfsrahmen aus Aluminium. Darüber stülpen die Italiener eine Karosserie, die ebenfalls aus Kohlefaserlaminat geformt wird. Deren Formgebung orientiert sich am Puritalia 427 Roadster von 2012. Der Puritalia kommt auf eine Länge von 4,50 Meter, eine Breite von 2,15 Meter mit Außenspiegeln und eine Höhe von 1,28 Meter. Der Radstand wird mit 2,70 Meter angegeben. In den Radläufen sitzen vorn 19-Zoll-Felgen mit Reifen der Dimension 285/30. Hinten werden 20 Zöller verbaut und 335/25er Reifen aufgezogen.

V8-Plug-in-Hybrid mit fast 1.000 PS

Beim Antrieb setzt Puritalia auf einen Fünfliter-Achtzylinder-Benziner in V-Form mit Kompressoraufladung, zwei obenliegende Nockenwellen und variabler Ventilsteuerung, der als Front-Mittelmotor verbaut wird. Der Verbrenner leistet 750 PS und 848 Nm. Kombiniert wird dieser mit einem Elektromotor an der Hinterachse. Als Systemleistung nennt der Hersteller 965 PS und ein maximales Drehmoment von 1.248 Nm, wobei der 25 Kilogramm schwere E-Motor bereits aus dem Stand 370 Nm und maximal 215 PS liefern kann. Die 5,2 kWh große Lithium-Ionen-Batterie sitzt unter dem Kofferraumboden. Sie soll eine rein elektrische Reichweite von 20 Kilometern ermöglichen. Als Ladezeit werden drei Stunden angegeben. Geschaltet wird per automatisiertem Siebengang-Transaxlegetriebe. Die 380er Bremsanlage, die mit Sechs- und Vierkolbenzangen ausgerüstet ist, kann optional auch in einer Karbon-Keramik-Variante bestellt werden.

Für die Spurtzeit von Null auf 100 km/h nennt Puritalia 2,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch limitiert bei 335 km/h erreicht.

Der Fahrer des Berlinetta soll den Hybridantrieb vielfältig über einen großen zentralen Touchscreen oder per App über das Smartphone konfigurieren können. Zudem stehen vier verschiedene Fahrmodi zur Wahl. Die Gewichtsverteilung zwischen den Achsen soll ausgeglichen sein, das Trockengewicht wird mit 1.410 Kilogramm angegeben. Zur Soundsteuerung setzt der Puritalia auf eine Auspuffanlage mit Klappensteuerung und Endrohren in den Seitenschwellern und im Heck.

Keine Knöpfe mehr im Cockpit

Im Innenraum verzichtet der Puritalia nahezu komplett auf Bedienknöpfe. Auf der Mittelkonsole prangt ein großer, in poliertes Aluminium gefasster, Touchscreen, der alle Bedienfunktionen bündelt. Hinter dem Aluminium-Lederlenkrad breitet sich zudem eine volldigitale Instrumentenlandschaft aus. Alle Oberflächen sind mit Leder, Karbon oder Aluminium bedeckt – Kunststoffoberflächen sucht man vergeblich.

Gebaut wird der Puritalia Berlinetta in einer Auflage von nur 150 Exemplaren. Als Grundpreis nennt Puritalia 465.000 Euro plus Steuern. Natürlich kann jeder Käufer seinen Wagen individualisieren. Einzelne Optionen werden aber nur limitiert verbaut.