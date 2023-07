Als Teil der „Renaulution“-Strategie" von Renault-Boss Luca de Meo wurde bereits 2021 auch die Zukunft der Marke Renault vorgestellt. Bis 2025 planen die Franzosen unter dem Motto: "Nouvelle Vague”, zu Deutsch "Neue Welle”, 14 neue Modelle – davon sieben als rein elektrische Fahrzeuge.

Exemplarisch steht die Studie Renault 5 für diese neue Strategie und auch für ein neues Retro-Design. "Der R5 ist zum einen stark mit der Historie von Renault verbunden, steht aber gleichzeitig für die Zukunft der Marke und wird Elektroautos populär machen", sagte der Renault-Boss damals. Das galt als ein klares Bekenntnis, dass die Studie nicht nur eine Vision bleibt. Einen weiteren Hinweis liefert ein beim Europäischen Patentamt eingetragenes Renault 5-Logo, das sich die Franzosen am 3. Februar 2021 haben schützen lassen. Es zeigt die Ziffer 5 eingebettet in den neuen Renault-Rhombus. Bereits die R5-Studie trug dieses Logo, das wohl so in Serie gehen wird.

Renault Logo für den neuen Renault 5.

Neuer Renault R5 auf CMF-B-EV-Basis Die Stadtauto-Studie aus der Feder von Renault-Design-Chef Gilles Vidal präsentiert sich als kompakter Viertürer mit starken Anleihen an seinem Urvater. Die geschlossene Front zeigt den illuminierten Rhombus, der von zwei fast quadratischen Scheinwerfern mit großen Blinkereinheiten flankiert wird. Den ebenfalls beleuchteten "Renault"-Schriftzug in der unteren Schürze begleiten quadratische LED-Tagfahrleuchten mit integrierter "5". Der vom R5 bekannte Luftauslass in der Haube wird zur Ladebuchse.

In der Seitenansicht dominieren die ausgestellten Radhäuser sowie die tiefen Sicken im Schwellerbereich. Die B-Säule ist in Schwarz gehalten und vermittelt so den Eindruck eines durchgehenden Fensterbandes. Die hinteren Türgriffe sind dunkel hinterlegt im Fenstereck positioniert, die C-Säule strebt gegen die Fahrtrichtung. Am Heck wird die Verwandtschaft zum R5 besonders deutlich. Die Leuchten stehen senkrecht, der Abschluss ist knackig kompakt.

Mit den neuesten Erlkönigbilder bekommen wir einen Eindruck, wie die Serienversion des Renault 5 aussehen wird. Und auf dem Weg dorthin macht der Autobauer natürlich einige Konzessionen. Es bleibt grundsätzlich beim kompakten Layout des Modells. Die Front präsentiert sich indes mit anderes gestalteten Scheinwerfern, die nach innen hin zugepfeilt sind. Auch die quadratischen Tagfahrleuchten der Studie werden es nicht in die Serie schaffen, zumindest lugen unter der Tarnung andere Leuchten hervor.

Die aerodynamisch eingelassenen Türgriffe des Conceptcars müssen klassischen Bügelgriffen weichen. Und: der Renault 5 wird ein Viertürer. Die hinteren Türen zeichnen sich klar am Erlkönig ab, außerdem sind die Türgriffe etwas versteckt im Fensterband untergebracht. Dank der zusätzlichen Türen sind die vorderen Pendants kürzer. Augenfällig: Die sportlich-schmalen Außenspiegel weichen größeren Spiegel mit halbrunder Kappe und integrierten Blinkern. Auf den Verzicht der B-Säule verzichtet Renault dann in der Serienversion. Nicht zu erkennen ist, ob die Franzosen die unterbrochene C-Säule retten können. Mit Blick auf das Heck wird klar, die klare Optik der Klappe bleibt dem Conceptcar vorbehalten. Die Leuchten stehen, wie schon beim Ur-Vater, aufrecht. Es gesellen sich bei Verkaufsmodell dann noch ein kleineres Heckfenster, ein vergrößerter Dachkantenspoiler inklusive seitlicher Ausprägung und ein Heckscheibenwischer hinzu.

R5 mit über 400 Kilometer Reichweite Der R5, tituliert als Stadtmobil, wird ab 2024 das extrem erfolgreiche E-Modell Zoe ablösen. Gegenüber auto-motor-und-sport.de teile Renault unmissverständlich mit: "Ja, der R5 soll zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Rolle des Zoe spielen." Laurens van den Acker, Executive Vice President der Groupe Renault, hatte sich vor einiger Zeit noch anderes geäußert auf die Frage nach der Zoe-Nachfolge: "Ist es das Ende der Zoe? Die Antwort lautet nein, denn der Zoe ist das meistverkaufte Elektrofahrzeug in Europa. Es wäre also albern, Fahrzeuge zu stoppen, die in ihrem Segment am besten verkauft werden ".

Der neue Renault R5 basiert auf der neuen modularen Elektroplattform CMF-B-EV mit 400-Volt-Technik, die die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi für alle neue Elektromodelle entwickelt hat. CMF" steht für Common Module Family, "B" für B-Segment und "EV" für Elektrofahrzeug. Mit der neu entwickelten Technikbasis will der französische Automobilhersteller die wettbewerbs- und leistungsfähigste Plattform in der Kleinwagenklasse bereitstellen. 70 Prozent der Teile stammen von der CMF-B-Plattform, auf der Clio und Captur aufbauen. Im Vergleich zum Renault Zoe E-Tech Electric ist die CMF-B-EV-Plattform 30 Prozent günstiger in der Herstellung. Das modulare Konzept ermöglicht unterschiedliche Spurbreiten und Radstände, sowie verschiedene Karosserietypen und -formen. Das Fahrwerk verfügt über eine Mehrlenker-Hinterachse und einen niedrigeren Schwerpunkt dank der im Fahrzeugboden integrierten Batterie, die aus vier Modulen bestehen wird. Die möglichen Akkukapazitäten reichen von 40 kWh und 400 Kilometer Reichweite bis 90 kWh für 700 Kilometer. Die Leistung liegt zwischen 100 und 160 kW. Das Elektroaggregat des neuen Renault 5 basiert auf dem fremderregten Synchronmotor, der auch den Zoe und den Megane E-Tech Electric antreibt.

Renault Der kommende R5 baut auf der CMF-B-EV-Plattform auf.

Renault 5 soll bidirektional Laden Allein für den Vortrieb will Renault den Akku des R5 aber nicht genutzt wissen. Wenn es nach den Franzosen geht, ist der Stromspeicher zu weit höherem berufen. Vehicle-2-Grid lautet das Zauberwort. Dahinter verbirgt sich die Technik, dass der Akku nicht nur Strom aus dem Netz aufnimmt, sondern auch als Zwischenspeicher fungieren kann und bei Bedarf auch wieder zurück ins Netz eingespeist wird, das sogenannte bidirektionale Laden. Auf diese Weise kann das Stromnetz entlastet und tonnenweise CO2 eingespart werden. Hierfür hat die Renault-Tochter Mobilize im Herbst 2022 eine eigens entwickelte Wallbox vorgestellt. Als Technologiepartner konnte Renault das deutsche Unternehmen The Mobility House gewinnen, die ein System entwickelt haben, mit dem E-Autofahrer durch das Bereitstellen ihres Akkus fürs Stromnetz sogar Geld verdienen können.

Technisch setzt Renault dabei auf Wechselstrom (AC) und nicht wie VW auf Gleichstrom (DC). Dabei geht etwas mehr Energie verloren, weil der Strom zweimal vom vergleichsweise ineffizienten Onboard-Charger von Wechselstrom in Gleichstrom und dann wieder zurück umgewandelt wird (jeweils rund 10 Prozent Verlust). Weil ihr die aufwendige Leistungselektronik fehlt, kann die Wallbox aber günstiger angeboten werden und die Technik ist flexibler. So flexibel, dass über einen Adapter, ähnlich wie ihn die aktuellen EVs von Hyundai, Kia und Genesis bieten, auch andere elektrische Verbraucher mit Energie aus dem Akku versorgt werden können.

Mit dem Adapter für die Typ-2-Buchse am Auto sollen auch Verbraucher mit Schuko-Stecker mit Energie aus dem Autoakku versorgt werden.

Die Wallbox, die zusammen mit dem französischen Elektrotechnik-Unternehmen Lacoix entwickelt wurde, lädt und entlädt übrigens mit 7 bis 22 kW. Der elektrische R5 kommt allerdings nur auf eine elektrische Lade- und Entladeleistung von 11 kW an der AC-Ladedose.

Ende 2024 kommt der elektrische R5 auf den Markt Wenn der R5 in Serie geht, soll er sich in einem Preisrahmen von 20.000 bis 30.000 Euro bewegen – exklusive möglicher länderspezifischer Förderungsprämien. Diese Preisrange ist natürlich nur mit dem Einsatz preiswerter Batterien zu erreichen. Entsprechend stehen hier Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePo oder als LEP oder LFP) im Fokus. Diese haben an der positiven Elektrode Eisenphosphat statt Kobaltoxid und gelten als robuster als die bekannten Lithium-Ionen-Batterien. Gleichzeitig verfügen sie über eine lange Lebensdauer. Im Gegensatz dazu müssen Autobauer mehr Zellen verbauen, um die gleiche Leistung wie Lithium-Ionen-Akkus zu erreichen. Gegenüber der "Automotive News" ließ Luca de Meo offen, ob der R5 ausschließlich mit LFP- oder auch zusätzlich mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet wird.

Rückblick: Der Renault 5 lief als Kleinwagen von 1972 bis 1996 in zwei Modellgenerationen vom Band. Als Nachfolger des in der Werbung "Der kleine Freund" genannten Modells kam 1991 der Clio auf den Markt. Einige Jahre lief der R5 jedoch noch parallel zum Clio weiter.