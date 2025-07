Renault 5 Monte Carlo Edition: Da steckt ein Kult-Clio drin

Der neue, elektrische Renault 5 spielt mit seiner Formgebung bereits klar die Retro-Karte. In den Niederlanden hat jetzt ein Renault-Händler zusammen mit einem Designer dem Elektro-Kleinwagen eine weitere kultige Nuance verliehen. Der Händler Zeeuw & Zeeuw und die Designer von Re-Volve haben in einer Koproduktion die Renault 5 Monte Carlo Edition erdacht. Auch wenn die Macher es in keiner Zeile ihrer Pressemitteilung erwähnen, hat deren Outfit ein klares historisches Vorbild. Die Renault 5 Monte Carlo Edition orientiert sich zweifelsohne am legendären Renault Clio Williams, den der französische Autobauer 1994 aufgelegt hatte.