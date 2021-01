Renault 5 Prototype Elektro-R5 als Zoe-Nachfolger?

Als Teil der „Renaulution“-Strategie" von Renault-Boss Luca de Meo wurde auch die Zukunft der Marke Renault vorgestellt. Bis 2025 planen die Franzosen unter dem Motto: "Nouvelle Vague”, zu Deutsch "Neue Welle”, 14 neue Modelle – davon sieben als rein elektrische Fahrzeuge.

Exemplarisch steht die Studie Renault 5 für diese neue Strategie und auch für ein neues Retro-Design. "Der R5 ist zum einen stark mit der Historie von Renault verbunden, steht aber gleichzeitig für die Zukunft der Marke und wird Elektroautos populär machen" sagt der Renault-Boss. Das ist ein klares Bekenntnis, dass die Studie nicht nur eine Vision bleibt.

Neuer Renault R5 auf CMF-EV-Basis

Das Stadtauto aus der Feder von Renault-Design-Chef Gilles Vidal präsentiert sich als kompakter Viertürer mit starken Anleihen an seinem Urvater. Die geschlossenen Front zeigt den illuminierten Rhombus, der von zwei fast quadratischen Scheinwerfern mit großen Blinkereinheiten flankiert wird. Den ebenfalls beleuchteten "Renault"-Schriftzug in der unteren Schürze begleiten quadratische LED-Tagfahrleuchten mit integrierter "5". Der vom R5 bekannte Luftauslass in der Haube wird zur Ladebuchse.

In der Seitenansicht dominieren die ausgestellten Radhäuser sowie die tiefen Sicken im Schwellerbereich. Die B-Säule ist in Schwarz gehalten und vermittelt so den Eindruck eines durchgehenden Fensterbandes. Die hinteren Türgriffe sind dunkel hinterlegt im Fenstereck positioniert, die C-Säule strebt gegen die Fahrtrichtung. Am Heck wird die Verwandtschaft zum R5 besonders deutlich. Die Leuchten stehen senkrecht, der Abschluss ist knackig kompakt. Der R5, tituliert als Stadtmobil, könnte das extrem erfolgreiche E-Modell Zoe pünktlich zum Modellende ablösen.

R5 mit über 400 Kilometer Reichweite

Der neue Renault R5 basiert auf der modularen Elektroplattform CMF-EV, die die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi für alle neue Elektromodelle entwickelt hat. Diese Plattform wurde schon beim Concept Car Morphoz präsentiert und zeigte dort schon ihre Flexibilität. Die Akkukapazitäten reichen von 40 kWh und 400 Kilometer Reichweite bis 90 kWh für 700 Kilometer. Die Leistung liegt zwischen 100 und 160 kW. Als erstes Modell auf dieser Plattform kommt ein SUV an den Start. Eine entsprechende Studie hatte Renault 2020 als Mégane eVision gezeigt.

Rückblick: Der Renault 5 lief als Kleinwagen von 1972 bis 1996 in zwei Modellgenerationen vom Band. Als Nachfolger des in der Werbung "Der kleine Freund" genannten Modells kam 1991 der Clio auf den Markt. Einige Jahre lief der R5 jedoch noch parallel zum Clio weiter.

Fazit

Mit der R5-Studie hat Renault-Boss de Meo richtig einen rausgehauen und zitiert gleichzeitig die Tradition der Marke. So hat er es auch schon bei Fiat mit dem neuen 500 gemacht und damit schießt er auch auf die Konkurrenz á la Honda e.