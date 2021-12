Neuer Kompakt-SUV von Renault Austral ersetzt Kadjar

Es war eine kurze Karriere für den Kadjar: Nach gerade einmal einer Modellgeneration und etwa sieben Jahren Bauzeit trägt Renault die Modellbezeichnung bereits wieder zu Grabe. Wie die Franzosen nun offiziell mitteilen, hört der Nachfolger des Kompakt-SUV auf den Namen Austral. Im Frühjahr 2022 will Renault das neue Modell enthüllen, im Herbst könnte es auf den Markt kommen. Wobei fraglich ist, ob der Austral auch in Australien angeboten werden soll. Der Kadjar selbst ist in Down Under nicht erhältlich, sein Coupé-Ableger Arkana schon. Renault meint vielsagend, dass das Auto "in ganz Europa und darüber hinaus verkauft werden soll". Speziell Australien wird nicht erwähnt.

Der Name Austral leitet sich dem Hersteller zufolge vom lateinischen Wort "australis" ab, was auf Deutsch "südlich" bedeutet. Die französische Entsprechung "austral" hat dieselbe Bedeutung. Renault möchte mit der Namenswahl seine französische Herkunft betonen, aber gleichzeitig Internationalität signalisieren. Die Modellbezeichnung hat sich Renault übrigens bereits 2005 schützen lassen.

Technisch eng mit dem Qashqai verwandt

Technische Einzelheiten behält Renault bislang für sich. Klar ist nur, dass der neue Austral dem C-Segment angehören wird und über eine Außenlänge von 4,51 Meter sowie über fünf Sitzplätze verfügt. Die Franzosen versprechen für den Kadjar-Nachfolger eine Kombination aus "neuen, vernetzten Technologien mit ausgesprochenem Fahrvergnügen".

Der Austral basiert – wie sein Vorgänger – auf der Plattform des Nissan Qashqai, dessen neue Generation seit einigen Wochen erhältlich ist. Das spricht dafür, dass dessen 1,3-Liter-Turbobenziner mit Mildhybrid-Ergänzung das Gros der Motorenpalette ausmachen werden. Im Qashqai leisten die Antriebe 140 und 158 PS; Leistungswerte, mit denen auch beim Austral zu rechnen ist. Standardmäßig wird der Austral seine Kraft über ein manuelles Sechsgang-Getriebe auf die Vorderräder übertragen. Die für den Qashqai auf Wunsch erhältlichen Optionen Allradantrieb und CVT-Automatik dürfte Renault für den Austral adaptieren.

Serieller Hybrid im Renault Austral?

Das gilt perspektivisch wahrscheinlich auch für einen Plug-in-Hybrid-Antrieb. Diesel-Triebwerke scheinen für den Kompakt-SUV dagegen nicht geplant zu sein. Fraglich ist zudem, ob Renault die eigenwillige Technik des seriellen Hybridantriebs, die Nissan beim Qashqai E-Power einsetzt, im Austral bringen wird. Dabei treibt der Verbrennungsmotor mit variablem Verdichtungsverhältnis ausschließlich einen Generator an, dessen Strom wiederum entweder in die Batterie oder direkt zum Elektromotor fließt.

Der Austral-Vorgänger Kadjar ist seit Frühjahr 2015 auf dem Markt und erhielt 2019 ein umfassendes Facelift (siehe Fotoshow). Dieses bescherte ihm nicht nur eine veränderte Optik, sondern auch einige neue Motoren, die meist sowohl stärker als auch sauberer waren als ihre Vorgänger-Triebwerke. Hinzu kamen verbesserte Konnektivitäts- und Infotainment-Funktionen sowie ein Allradantrieb für das Topmodell.

Umfrage 100 Mal abgestimmt Austral statt Kadjar: Was halten sie vom neuen Namen des Renault-Kompakt-SUV? Sehr gelungen. Verkörpert Fernweh und passt damit gut zu einem SUV. Nicht gelungen. Wie spricht man das genau aus - mit oder ohne "s"? mehr lesen

Fazit

Renault verpasst seiner kompakten SUV-Baureihe einen neuen Namen. Die andere Modellbezeichnung soll wohl international besser funktionieren. Das Konzept bleibt aber bekannt: Technisch ist der Austral – genau wie der Kadjar – eng mit dem Nissan Qashqai verwandt.