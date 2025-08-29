RML GTH Hypercar auf Basis des Porsche 911 mit bis zu 933 PS

Die RML Group, ein britischer Spezialist für Hochleistungs-Automobiltechnik, hat sein aktuelles 911-Projekt, intern P39 genannt, fertiggestellt. Das erste Fahrzeug der limitierten Serie wird auf dem diesjährigen Salon Privé in Woodstock vom 28. bis 31. August zu sehen sein. Sein Name lautet jedoch nicht mehr P39 wie in der Prototyp-Phase, sondern GT Hypercar, kurz GTH. Der Sportwagen basiert auf dem aktuellen Porsche 911 Turbo S, hat aber mit dem Originalfahrzeug nicht mehr viel gemein. Der GTH stammt aus der Bespoke-Division-Abteilung von RML.

Er ist mit einem 912-PS-starken 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxermotor ausgestattet und erreicht ein Drehmoment von maximal 1.000 Nm. Hier hat sich im Vergleich zum P39 quasi nichts verändert. Der RML GTH kombiniert High Performance mit voller Straßentauglichkeit. Ein aktives Aerodynamik- und Dämpfungssystem sorgt für eine präzise Anpassung der Fahrdynamik, was den GTH sowohl auf der Rennstrecke als auch im Straßenverkehr einsetzbar macht.

Sonderedition zum 40. Jubiläum Die auf der Salon Privé präsentierte Version ist nicht nur das erste von 39 Serienfahrzeugen, sondern eine von zehn Sondereditionen zum 40. Jubiläum der RML Group. Die "40th Anniversary Special Edition" (SE) umfasst zusätzliche Ausstattungspakete wie das Performance- und Track-Paket. Diese Upgrades beinhalten eine wählbare Fahrwerkshöhenverstellung, einen Überrollkäfig im Fond und den Verzicht auf die Rücksitze. Die Leistung des Fahrzeugs wurde – dank einer intensiven Abstimmung mit Tuner Litchfield Motors – auf 933 PS und über 1.000 Nm Drehmoment gesteigert.

Das erste Exemplar des GTH ist im Farbton "Storm Purple" lackiert, wobei Dach und Motorhaube aus Sichtcarbon bestehen. Die Zentralverschlussräder sind in Gold gehalten, während die Bremssättel in "Gunmetal" hervorstechen. Der Innenraum wurde mit "Crayon"-farbigen Nähten und Sicherheitsgurten neu gestaltet, und der Überrollkäfig ist in "Storm Purple" ausgeführt.

Markengeschichte und Ausblick Der GTH trug als Prototyp den Codenamen "P39", weil er das 39. Projektfahrzeug der RML Group seit deren Gründung war. Das Unternehmen hat eine lange Tradition in der Entwicklung von Fahrzeugen für den Motorsport sowie von maßgeschneiderten Supersportwagen. Paul Dickinson, CEO der RML Group, betont: "Der GT Hypercar steht für unsere Fähigkeit, innovative Lösungen und hochwertige Produkte in kürzester Zeit zu realisieren." Ein bekanntes Beispiel von RML ist der Nio EP9, ein Elektro-Supersportwagen, der auf dem Salon Privé ebenfalls präsentiert wird und für geraume Zeit einen Nürburgring-Nordschleifen-Rekord hielt.