Mögliche Undichtigkeiten am Hochvolt-Akku zwingen den Audi E-Tron GT sowie den Porsche Taycan in die Werkstätten. Bei den Modellen kann Wasser in den Akku eindringen und den Isolationswiderstand senken. Der Fahrer erhält mehrere Warnmeldungen, werden diese ignoriert, besteht die Möglichkeit eines internen Kurzschlusses und damit auch eines Brandes. Bei Porsche dauert die kostenlose Überprüfung und der gegebenenfalls notwendige Akku-Tauch vier Stunden, Audi machte keine Angaben. Es handelt sich um einen freiwilligen Rückruf, das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg ist informiert.