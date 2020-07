Neuer Safari-Porsche Delta4x4 macht aktuellen 911 zum Offroad-Porsche

Auf der Strecke vom baden-württembergischen Ulm ins senegalesische Dakar kann der Untergrund auch mal etwas rauer sein. Ein Unternehmer aus Ulm möchte die Strecke aber trotzdem fahren – und zwar mit seinem aktuellen Porsche 911 4S. Aus diesem Grunde macht der bayerische Offroad-Spezialist Delta4x4 aus dem Elfer der Baureihe 992 einen Safari-Porsche.

delta4x4 Im Rendering rüstet Delta4x4 seinen Safari-Porsche mit Beadlock-Felgen aus, die ein gegenseitiges Verdrehen von Felge und Reifen verhindern.

Mehr Bodenfreiheit am wichtigsten

Der Delta4x4-Elfer sieht zwar schon gut und ziemlich echt aus, aber noch handelt es sich dabei um eine Computer-Animation. Der modern interpretierte Lampenbaum an der Front und der von den Lietz-Trägern klassischer Safari-Porsche inspirierte Dachträger sollen aber genauso kommen. Für sicheres Fahren im Gelände baut delta4x4 ein neues Fahrwerk ein, womit auch die Bodenfreiheit auf mindestens 25 Zentimeter steigen soll.

delta4x4 Geeignet für Ersatzräder sowie Kraftstoff- und Wasserkanister: Der von klassischen Lietz-Trägern inspirierte Dachträger kann auf der Tour nach Dakar sehr hilfreich sein.

2020 soll der neue Safari-Porsche auf Basis des aktuellen 911 fertig sein. Wie teuer der Umbau ist und wann der Ulmer Unternehmer die Strecke nach Dakar fährt, ist noch nicht bekannt.

Fazit

Safari-Porsche-Umbauten faszinieren mit ihrer Kombination aus Straßen-Sportwagen-Style und Offroad-Tauglichkeit. Wer an einen solchen Porsche denkt, denkt meistens an die coolen Exemplare aus den 1980er-Jahren, die auch bei der Rallye Dakar brillierten. Delta4x4 baut jetzt eine moderne Version des Safari-Porsche, die hoffentlich gut auf der Strecke von Ulm in die senegalesische Hauptstadt Dakar funktioniert.