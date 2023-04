Saleen SA-40 Edition 811 PS stark, extrem limitiert

Steve Saleen gehört zu den Urgesteinen der US-amerikanischen Tunerszene. Einen besonderen Platz im Saleen-Repertoire hatten schon immer die Modelle aus dem Hause Ford. 2023 wird Saleen Automotive 40 Jahre alt und gefeiert wird – natürlich – mit einem Sondermodell auf Ford-Basis.

Bekanntes 302-Paket

Die Wahl fiel auf den Ford Mustang der sechsten Generation, die 2014 eingeführt wurde und 2023 vor der Wachablösung steht. Passend zum Jubiläum trägt das Sondermodell, das ausschließlich als Cabrio antritt, das Typ-Kürzel SA-40. Die meisten Features am SA-40 kennen Saleen-Fans bereits vom Saleen 302 – der Saleen-Version des Mustang. So übernimmt das Jubiläums-Sondermodell die vorderen Kotflügel mit seitlichen Entlüftungskiemen, die weit ausgestellten Seitenschweller-Verkleidungen, die neu modellierten Schürzen an Front und Heck sowie die anders gezeichnete Motorhaube mit integrierter Lufthutze. Ergänzt wird der Auftritt durch den großen aufgesetzten Heckspoiler.

Neu entworfen für das SA-40-Sondermodell wurde die feste Abdeckung für das Verdeck, die bis an die Vordersitze heranreicht und den Mustang zum Zweisitzer macht. Design-Highlight sind die aus Sichtcarbon geformten Überrollbügel hinter den Sitzen, die aber nur optischen Zwecken dienen. Dazu verteilen sich über den Mustang zahlreiche Jubiläums-Logos. Absolut eingeschränkt zeigt sich der Saleen SA-40 bei der Farbauswahl. Hier offeriert Steven Saleen nur seine absolute Lieblingsfarbe Speedlab Yellow.

Unter dem Blechkleid greift der SA-40 auf das bekannte 302-Black-Label-Paket zu. Dabei kombiniert Saleen den Coyote-Fünfliter-V8 mit einem Kompressor und presst so 811 PS und maximal 915 Nm Drehmoment aus dem Achtzylinder. Ebenfalls mit zum Package gehören eine verstärkte Bremsanlage, ein neu abgestimmtes Sportfahrwerk sowie die vom 302 geerbten Leichtmetallfelgen im Fünf-Speichen-Design.

Zu haben ist der Saleen SA-40 zu Preisen ab 142.000 Dollar (aktuell umgerechnet knapp 132.000 Euro). Gebaut wird er in einer Auflage von nur zehn Exemplaren, wobei eines davon zugunsten einer Krebsforschungs-Organisation verkauft wird.

Fazit

US-Tuner Saleen feiert Jubiläum. Zum 40. Geburtstag wird das Sondermodell SA-40 aufgelegt. Vom Mustang-Cabrio mit über 800 PS werden nur zehn Exemplare gefertigt. Der Aufwand für das Feiermodell ist überschaubar – es bietet das bekannte 302-Paket plus eine neu gezeichnete Verdeckabdeckung.